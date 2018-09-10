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بورصة وشركات
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة في افتتاح الإثنين
الإثنين 10 سبتمبر 2018 11:35 ص
البورصة المصرية
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البورصة تتراجع بمستهل تعاملات الاثنين
البورصة المصرية
منى عبدالباري:
استهلت البورصة المصرية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع الإثنين على تراجع مواصلة الاتجاه الذي أغلقت عليه أمس، بضغط مبيعات أجنبية، وعربية، وتراجعات الأسهم القيادية.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسة 0.35% إلى مستوى 15685.5 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03% إلى مستوى 751 نقطة، كما خسر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ما نسبته 0.1% إلى مستوى 1936.7 نقطة.
واتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي نحو 147 ألف جنيه، و83 ألف جنيه على الترتيب، فيما سار المستثمرون المحليون في الاتجاه المعاكس بصافي مشتريات 230 ألف جنيه.
كما سجلت الأسهم صاحبة الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني تراجعات جماعية، بنسبة 0.54% لسهم جلوبال تيليكوم ليتراجع إلى 3.65 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 17.46 جنيه، خاسرا 1.02%، و التجاري الدولي بنسبة 0.18% إلى مستوى 85.5 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 1.04% إلى مستوى 11.46 جنيه.
وبمستهل التعاملات خسر رأس المال السوقي ملياري جنيه مقارنة بإغلاقات أمس ليتراجع إلى 871 مليار جنيه، فيما سجلت التداولات مستوى 30.8 مليون جنيه، من خلال التعامل على أسهم 77 شركة مقيدة فقط انخفض من بينها 24 سهم، وظل 41 على ثبات، فيما كان الصعود من نصيب 12 سهم فقط.
ورصدت المال توصيات محللون أسواق المال لمستثمري السوق بالاتجاه نحو الشراء مع تراجعات السوق، وتسجيل الأسهم أسعار متدنية.
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