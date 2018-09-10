هيرميس تطلق مؤتمر لندن بمشاركة مؤسسات عالمية تستثمر 12 تريليون دولار

هيرميس

المال - خاص:



أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة اليوم، عن انطلاق أعمال الدورة السنوية الثامنة من المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes London Conference» لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة والمبتدئة، بمشاركة مؤسسات مالية واستثمارية عالمية بقاعدة استثمارية تتجاوز 12 تريليون دولار أمريكي، وممثلي الإدارة التنفيذية لـ151 شركة مدرجة في 25 دولة.



ويهدف المؤتمر الذي ينعقد على أرض استاد الإمارات في لندن أن يكون حلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار بالأسواق التي تعمل بها الشركة، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين مديري صناديق استثمار تمثل أصول مدارة بقيمة 12 تريليون دولار، ومؤسسات دولية وممثلي الإدارة التنفيذية بأبرز الشركات المقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وشرق أوروبا وآسيا.



ووفقا لبيان صدر عن المجموعة اليوم يتوقع أن تتضمن الدورة الثامنة من المؤتمر حوالي 8000 اجتماع مباشر وجلسات حوارية بين 327 مستثمر دولي من 177 مؤسسة مالية رائدة حول العالم بقاعدة استثمارية تتجاوز 12 ترليون دولار أمريكي، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لـ 151 شركة مدرجة.



كما تمثل الشركات المشاركة في المؤتمر 11 قطاع محوري من 25 دولة، ويبلغ إجمالي رأسمالها السوقي نحو 856.15 مليار دولار، في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والتطوير العقاري وصناعة مواد البناء والاتصالات والمرافق والبنية الأساسية.



ومن جانبه أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن اعتزازه بالدور الرائد الذي تلعبه الشركة في سد الفجوة بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في الأسواق التي تحظى بمقومات النمو الواعدة.



وأشار إلى أن المؤتمر سيتيح فرصة فريدة أمام مديري صناديق الاستثمار للتعرف بشكل مباشر على أبرز مستجدات الأسواق الناشئة والمبتدئة حول ارتفاع مستويات الشفافية والقرارات التشريعية الصارمة والحلول التكنولوجية الجديدة ومساهمتها في إعادة صياغة المشهد الاستثماري في تلك الأسواق خلال عام 2018.



ومن جانبه أوضح محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن الأسواق الناشئة والمبتدئة تشهد خلال المرحلة الراهنة حالة من التحديث والانفتاح الاقتصادي، وذلك في ظل موجة الإصلاحات الهامة التي تتبناها الحكومات في تلك الأسواق وعلى رأسها المبادرات الرامية إلى تنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على السلع الأساسية فقط.



وأكد عبيد أنه رغم ما تحمله الأسواق الناشئة والمبتدئة من تحديات في المستقبل، إلا أنها تطرح العديد من الفرص الجذابة للمستثمرين.