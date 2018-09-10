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اتصالات وتكنولوجيا
آندي شي: إصدار جديد من أوبو فايند إكس خلال 4 سنوات
الإثنين 10 سبتمبر 2018 11:26 ص
شركة أوبو
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أوبو فايند إكس.. هاتف ذكي بكماليات لامبورجيني
شركة أوبو
دبي ـ محمود جمال:
توقع آندي شي، رئيس شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، طرح إصدار جديد من الهاتف الذكي الجديد فايند إكس في غضون 4 سنوات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الإثنين لإطلاق 3 هواتف جديدة بالمنطقه من دبي.
وقال شي إن فايند إكس يمكن وصفه بتعبير واحد وهو البحث عن تكنولوجيا من خلال عمل فني، مضيفا أن التكنولوجيا المستخدمة في شحن هواتف فايند هي الأسرع عالميا إذ تتيح الشحن في نسخه فايند إكس لامبورجيني شحن الجهاز بالكامل خلال 35 دقيقة.
وأشار إلى سعي الشركه لاحتلال الريادة في طرح التكنولوجيات الجديد لذلك قامت علي تطوير وطرح الهاتف الجديد بعد مرور 4 سنوات علي إطلاق فايند 7.
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