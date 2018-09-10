أوبو تطلق 3 هواتف جديدة.. تعرف عليها

أوبو فايند إكس

دبي ـ محمود جمال:



أطلقت شركة أوبو الصينية للهواتف اليوم الإثنين 3 هواتف ذكية في إفريقيا والشرق الأوسط، هي "أوبو فايند إكس وفايند إكس لامبورجيني وf9"



وقال آندي شي، رئيس الشركة في إفريقيا والشرق الأوسط، إنه سيتم طرح جهاز فايند إكس في مصر بسعر 16.990 ألف جنيه.



وأوضح أن هاتف f9 متوافر بالسوق الإماراتيه بـ 1249 درهم، وجار تحديد سعر الطرح في مصر، ويشار إلي أن فايند إكس مزود بثلاث كاميرات أمامية وخلفية بدقة

25 ميجابيكسل الأمامية، وكاميرتين خلفيتين 16 ميجابيكسل و20 ميجا.



ومن الملاحظ أن الهاتف بدون حواف تماما كما أن الكاميرتين الحلفيتين غير بارزتين علي سطح الجهاز كما هو معتاد في الهواتف الذكية، كما يأتي بشاشة بانورامية مقوسة، ويأتي "Find X" بمجموعتين من الألوان المركّبة المتدرجة – البوردو الأحمر (Bordeaux Red) والأزرق الجليدي (Glacier Blue)، وخاصية الإضاءة الثلاثية الأبعاد (3D structured light ) X" وإيموجي ثلاثي الأبعاد".



ويوفر "OPPO Find X" أيضاً الحل للإضاءة الخلفية لالتقاط الصور الفوتوغرافية، وتعمل تقنية الكشف المتدرّج لمستوى البكسل في الوقت الفعلي، وهو المستشعر "Sensor HDR 2.0" على جعل الموضوع والخلفية أكثر تميزاً عند التقاط صورة السيلفي، إضافة إلي نظام التشغيل أندرويد 8.1 "Snapdragon 845 mobile platform" معالج الصور.



ويتميز "OPPO Find X" بخاصية "Google Assistant" المدمجة وخاصية "MIC" الذكية المنخفضة استهلاك الطاقة مع وحدة "DSP".