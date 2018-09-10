أوبو فايند إكس.. هاتف ذكي بكماليات لامبورجيني‎

أوبو فايند إكس

دبي ـ محمود جمال:



يبدو أن السيارة الفارهة لامبورجيني علي موعد مع المصريين بعد ظهور الفنان محمد رمضان بها في أكثر من مناسبة لدرجة دفعت شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة الاستعانة بمواصفاتها لإطلاق هاتفها الذكي الجديد اليوم الإثنين فايند إكس في منطقه الشرق الأوسط وإفريقيا.



الهاتف الجديد والمتوقع طرحه في مصر خلال أيام يتشابه مع لامبورجيني في الكماليات والتصميم الخارجي والمواصفات الفنية الذي يجذب نظر المستخدم من النظرة الأولي، ففايند إكس مزود بزجاج خارجي ثلاثي الأبعاد ويتم فتح الجهاز عبر التعرف علي ملامح وجه المستخدم.



كما تتيح الكاميرا الأماميه التقاط صور فائقة الدقة ثلاثية الأبعاد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أما الكاميرا الخلفية فهي ثنائية بدقة 16 و20 ميجابيكسل ولدي أوبو شراكة طويلة الأمد مع جوجل وكوالكوم في دعم أحدث إصدارات أنظمة التشغيل أندرويد ومعالجات الصور سنابدراجون ورامات 8 ميجا.



إضافة إلى خاصية الشحن السريع vooc، وعرضت الشركة مقطع فيديو صغير يوضح استعانتها بلاعب كرة القدم البرازيلي نيمار كبطل لحملتها الإعلانية.



وستنشر "المال" عبر موقعها الإلكتروني لاحقا المواصفات الكاملة للجهاز الجديد.