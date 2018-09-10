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اتصالات وتكنولوجيا
آندي شي: أوبو متواجدة في 30 سوقا بالشرق الأوسط وإفريقيا
الإثنين 10 سبتمبر 2018 11:01 ص
أوبو
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أوبو
دبي ـ محمود جمال:
قال آندي شي، مدير شركة أوبو الصينية، للهواتف المحمولة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن شركته جاءت في المركز الرابع عالميا في مبيعات الهواتف الذكية والثانية بالصين خلال العام الماضي طبقا لإحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية اي دي سي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركه اليوم في دبي لإطلاق هاتفها الجديد فايند إكس بالمنطقة.
وأوضح شي أن الشركة استطاعت التوسع في 30 سوقا بالشرق الأوسط وإفريقيا منها مصر والجزائر والمغرب وكينيا كما تتيح منتجاتها في 400 ألف متجر تجزئه عالميا.
وأضاف أن نحو 200 مليون عميل يستخدمون موديلات هواتف أوبو، مشيرا إلي أن الشركة تؤمن بوجود من الفرص الاستثمارية الواعدة بأسواق المنطقة.
وذكر أن الشركة هي أول من قدم للمستخدمين خاصية الشحن السريع للهواتف الذكية ولديها أكثر من 22 ألف براءة اختراع وتسعي لأن تصبح الشركة الأكثر استخداما من خلال تواجه منتجات مميزة وأنيقة تناسب أذواق جميع المستخدمين.
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