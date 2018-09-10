كونستك: زيارة السيسى للصين تخلق المزيد من تبادل الخبرات

عبد الفتاح السيسى

المال - خاص:



أكد المهندس أشرف عبد الحكم, المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك", أن دخول شركات المقاولات الأجنبية الى السوق المصرية ومنها الصينية يتطلب عقد تحالفات والاستعانة بالشركات المحلية والتى تمتلك الخبرات الكاملة بطبيعة السوق ومتطلباته وكيفية إدارة المشروعات بصورة تحقق المستهدف فى أقل وقت وبأعلى جودة.



وقال عبد الحكم إن شركات المقاولات الأجنبية التى دخلت بقوة فى السوق المصرية مؤخراً ومنها الصينية و تتولى تنفيذ عدة أعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة يتم الاعتماد عليها بصورة رئيسية فى توفير التمويل لتلك الأعمال بدلا من اللجوء الى القروض البنكية، والتى تتطلب بدورها الحصول على أقساط القرض قبل تشغيل المشروع بما يحمل الدولة أعباء مالية، مشيرا إلى أن العمالة بتلك المشروعات مصرية ويتم الاعتماد على شركات المقاولات المحلية فى التنفيذ أيضا.



وأشار إلى هناك العديد من الدول والجهات تعتمد بصورة رئيسية على نظام الـ" BOO" والذى يعهد عبره الى احد الشركات بتنفيذ أعمال عبر تمويلها الذاتى على ان يتم محاسبتها بالفوائد عقب تشغيل وتدوير المشروع وتحقيق ارباح بدلا من اللجوء الى القروض البنكية وهو الامر الذى يشابه حالات دخول الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات فى مصر .



وأضاف أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منتدى التعاون الصينى الافريقى الذى عقد فى الصين مؤخراً وشهد مشاركة عدد من رجال الاعمال المصريين سيسهم فى خلق المزيد من فرص التعاون بين الشركات المصرية والصينية فى عدة قطاعات منها المقاولات.



وأوضح أن التعاون سينعكس إيجابيا فى مجالات توفير التمويل واتاحة فرص لعدة شركات فى السوق المصرية فى المنافسة والاستحواذ على حصص سوقية اكبر وكذلك دفع عمليات تبادل الخبرات خاصة فى المشروعات التى تتسم بمشكلات تعامل مع التربة .



ولفت إلى أن تصدير المقاولات المصرية للصين قد يتسم بصعوبة فى ظل زيادة عدد الشركات الصينية العاملة وتحقيقها الاكتفاء الذاتى مقارنة بالمشروعات المطروحة.



وأضاف أن هناك تحديات تواجه شركات المقاولات المصرية فى العمل مع نظيرتها الصينية وهى تفضيل الاخيرة تقسيم اعمال المقاولة الواحدة الى عدد كبير من العمليات الصغرى الامر الذى لايتناسب مع طاقات عدد من الشركات الكبرى .