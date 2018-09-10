طابا هايتس توقع اتفاقية مع Itaka لتيسير رحلات إلى طابا

بدور إبراهيم:

وقعت طابا هايتس إحدى مشروعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر فى سيناء اتفاقية مع Itaka إحدى شركات السياحة البولندية، لتيسيير طائرتين ذهاب وعودة كل أربعاء إلى مطار طابا الدولى.





ومن المقرر أن تبدأ الطائرات رحلتها من 7 نوفمبر المقبل، وحتى 1 مايو 2019 وعلى متنها سائحين من بولندا وليتوانيا.

ومن المتوقع أن تؤدى تلك الاتفاقية إلى إضافة 10,500 ليلة فندقية جديدة خلال تلك الفترة، كما تخطط الشركة البولندية تيسير طائرتين إضافيتين من جمهورية التشيك خلال 2019 بما يؤدى إلى زيادة حصتها فى إشغال عدد الليالى الفندقية فى طابا هايتس إلى 45 ألف ليلة فندقية.





وتسير المجموعة بنجاح نحو تحقيق سيناريو التعادل النقدى فى طابا هايتس لعام 2018، كما تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية لإجمالى الأرباح التشغيلية للفنادق فى 2019، وكانت قد حققت طابا هايتس فى 2010 للمجموعة صافى ربح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 20 مليون دولار سنويا.