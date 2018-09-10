ضبط 2.6 كيلو جرام كوكايين بمطار القاهرة





مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب 2.6 كيلو جرام من الكوكايين الممنوع تعاطيه أو تداوله أو استيراده أو تصديره.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران رقم 848 القادمة من كازابلانكا تقدم الراكب البرازيلى والراكبة البرازيلية قادمين من البرازيل المغرب القاهرة وبصحبتهما حقيبتان تروللى كبيرتان متماثلتان لونهما رمادى وشنط سمسونايت صغيرة وحاولا الخروج من الخط الأخضر فاستوقفهما تامر رمزى رئيس قسم التفتيش وبسؤالهما باللغة الإنجليزية عما إذا كانا يحملان بضائع تستحق ضرائب ورسوم جمركية للإقرار عنها أجاب بالنفى مع ملاحظة ارتباك الراكب الشديد وتلعثمه فى الإجابه.تبين وجود ملابس متنوعة حريمى ورجالى وتلاحظ وجود انتفاخ كبير فى قاع الحقيبة وبفتحها تبين وجود 2 لفافة كربون سوداء وبفضهما تم العثور على 2 كيس بلاستيك شفاف بهما مادة بيضاء اللون بوزن 2.6 كيلوجرام يشتبه أن تكون لمادة الكوكايين المخدرة.