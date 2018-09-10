«بريتيش إير وايز» تتعرض لعملية قرصنة هائلة استمرت أسبوعين

أكبر شركة طيران فى بريطانيا



خالد بدر الدين



تعرضت شركة ش، أكبر شركة طيران فى بريطانيا لعملية قرصنة هائلة لبيانات حوالى 380 آلف شخص من عملائها، نجم عنها سرقة بياناتهم الشخصية والمالية من بطاقاتهم الائتمانية، ما سيعرض الشركة لغرامات ضخمة تصل إلى حوالى %4 من إيراداتها السنوية التى تجاوزت 489 مليون جنيه استرلينى، وفقا لبياناتها المالية عن العام الماضى.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن قانون الاتحاد الأوربى لحماية البيانات العامة GDPR، الذى بات نافذ المفعول اعتبارا منذ مايو الماضى يحتم على الشركات أن تتخذ جميع الاحتياطات التكنيكية لضمان حماية عملائها، مع ضرورة إبلاغ السلطات فى غضون 72 ساعة عند وقوع أى انتهاك لبياناتها.



وأكد جوليان سوندرز، مؤسس شركة بورت إم البريطانية لمنتجات السوفت وير، والذى ساعد الشركات فى التكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبى، أن انتهاك بيانات عملاء شركة بريتيش إيرويز، هو أول اختبار عملى لتطبيق قانون GDPR لأنه سيبين ما إذا كانت الشركة أخطأت أم لا، وهل يحق للاتحاد أن يفرض عليها غرامة مالية.



واستمرت القرصنة الإلكترونية على شركة بريتيش إيرويز أكثر من أسبوعين، من 21 أغسطس وحتى 5 سبتمبر الجارى، واستطاع الهاكرز الحصول على أرقام الحسابات البنكية، ومعلومات شخصية عن العملاء الذين يحجزون تذاكر سفر على رحلات الشركة من خلال موقعها على الإنترنت أو تطبيقات الموبايل.



وقدم اليكس كروز، الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش إيرويز، اعتذاره وأسفه العميق للعملاء، وطالبهم بسرعة الاتصال ببنوكهم أو بالشركات التى أصدرت بطاقاتهم الائتمانية لوقف العمل بها لحماية أموالهم من السرقة.



وأدى سرقة البيانات المالية والشخصية على مدار أسبوعين، على مئات الآلاف من عملاء الشركة المملوكة لمجموعة IAG، إلى هبوط أسعار أسهمها بأكثر من %1.3 بنهاية الأسبوع، مع انخفاض أسعار أسهم العديد من الشركات فى قطاع السفر والترفيه فى بريطانيا، ومعظم دول غرب أوروبا.



ويرى كونراد ماير، خبير قوانين خصوصية البيانات بشركة EY فى مدينة زيوريخ السويسرية، أن ما حدث يمثل انتهاك كلاسيكى للبيانات الشخصية، لكن السلطات ترغب حاليا فى فهم كيف ولماذا حدث انتهاك لبيانات الركاب، وهل يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل تلك القرصنة لأى شركة أخرى فى المستقبل.



وإذا أثبت صناع القانون فى الاتحاد الأوروبى أن شركة بريتيش إيرويز فشلت فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سرقة بيانات عملائها، فإن الاتحاد سيفرض الغرامة المقررة فى القانون، غير أن المتحدثة الرسمية للشركة البريطانية أعلنت أن اهتمام بريتيش إيرويز يركز أساسا على العناية بالعملاء الذين تعرضوا لقرصنة بياناتهم الشخصية والمالية.



وإذا كان بعض خبراء القانون يرون أن الشركة ومجموعة ICA سيتعرضان لخسائر بسبب الحادثة، إلا أن خبراء آخرون يؤكدون أنهم لن يدفعوا أى غرامات إذا كان هناك تأمين يغطى تكاليف مثل تلك الحالات من القرصنة والسرقة، كما قال داميان بريوير، خبير الأسواق المالية بشركة RBC كابيتال ماركيتس، الذى حذر أيضا من أن مثل هذه المخاطر والقرصنة، تعرض سمعة الشركات للخطر وتقلص قوة أدواتها التكنولوجية.









