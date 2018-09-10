«فى الخدمة» تتفاوض علي بيع حصص من أسهمها

صناديق الاستثمار



أحمد على



كشف عمر رمضان، المدير التنفيذى لـ«فى الخدمة»، أن شركته تتفاوض مع صناديق استثمار متخصصة فى مجال ريادة الأعمال، على بيع حصص من أسهم الأولى ودخول الأخيرة فى هيكل الملكية.



وأضاف رمضان فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن شركته ستنهى المفاوضات مع صناديق الاستثمار قبل نهاية العام، رافضًا الكشف عن التفاصيل الخاصة بتلك الصفقة فى الوقت الراهن.



ويعد «فى الخدمة» موقعًا إلكترونيًا يعمل على تقديم خدمات الصيانة المنزلية، فيما أطلقت الشركة تطبيقًا ذكيُا للمواطنين لطلب خدمات الصيانة التركيبات.



وأوضح رمضان أن حجم أعمال شركته حقق نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وتضاعف بمعدل 4 مرات فى شهر أغسطس مقارنة بفبراير الماضى.



ولفت إلى أن حجم أعمال الصيانة وخدمات التركيبات فى مصر، وفقًا لتقديرات شركته يبلغ نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن جميع الشركات التى تعتمد على البرامج الإلكترونية مثل «فى الخدمة» لا تستحوذ سوى على %1 من هذه السوق.



وكان صندوقا «الجيبرا فينشرز» للاستثمار و«جلينت» المتخصصان فى مشروعات ريادة الأعمال، قد استحوذا فى نهاية عام 2017 الماضى، على حصة من «فى الخدمة» عبر ضخ 5 ملايين جنيه استثمارات.



وتتراوح تكلفة إعداد تطبيق إلكترونى عند إنشائه لأول مرة بين 500 ألف ومليون جنيه، وذلك وفقًا للمدير التنفيذى لشركة «فى الخدمة».



وتأسست «فى الخدمة» فى 2014 كمنصة لتقديم خدمات صيانة منزلية وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية، وتمكنت الشركة من توسيع نطاق وعدد الخدمات المقدمة وخدمة آلاف العملاء بتسع خدمات صيانة مختلفة، وبنسبة تكرار لطلبات لنفس العميل وصلت لأكثر من %75.