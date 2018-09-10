34 ألف متر زيادة بمساحات مراكز البيانات

تقنية نقل البيانات اللاسلكية



■ توقعات بالتوسع فى توصيل كابلات الفايبر إلى منازل العملاء

■ « نقص التشريعات» و«فرض ضرائب» عقبات تواجه الصناعة



المال-خاص



توقع تقرير حديث تحت عنوان «broadgroup data center Africa II» زيادة المساحة المخصصة لمراكز البيانات ( الداتا سنتر ) فى 21 دولة أفريقية منها مصر، والجزائر، والمغرب، والسودان، قبل نهاية العام المقبل 34 ألف متر مربع، بنسبة نمو 28 % عن 2018، وزيادة القدرة الكهربائية لتشغيلها 34 ميجاوات ما يعادل 24 %

«BROADGROUP» للأبحاث التسويقية هى مؤسسة بريطانية، أنشأت 2002، وتعمل على تزويد العاملين فى قطاع الاتصالات ببيانات وتقارير بشأن مستوى تغطية الشبكات وسوق خدمات الداتا سنتر، وتسليط الضوء على أحدث التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، وفى مارس 2017 أصبحت عضوا فى شركة المعلومات المالية الدولية للشركات والمعروفة باسم « FTSE 250».



وقال التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه – إن مصر مركز محورى لمرور الكابلات البحرية، التى تربط بين دول شمال أفريقيا والبحر المتوسط، ودول آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن أغلب مراكز البيانات يقع فى القاهرة والتى تشهد حركة مرور يوميا فى سرعة الإنترنت تصل إلى 2 جيجابايت فى الثانية، ويتولى مسئوليتها كلا من شركتى «المصرية للاتصالات» و«GPX» العالمية.



رجح اتجاه بعض مشغلى خدمات الاتصالات فى القارة السمراء، خلال المرحلة المقبلة مثل سفارى كوم الكينية وMTN الجنوب أفريقية، تقديم خدمات تكنولوجيا الحوسبة السحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة.



أوضح أن 2019 يشهد قيام شركات منها الاتصالات الجزائرية، والمغربية، وأريدو التونسية، وإم تى إن الغانية، وتيليكوم الجنوب أفريقية، وأورنج ساحل العاج، بالتوسع فى مد كابلات الألياف الضوئية إلى منازل العملاء FTTH من أجل زيادة سرعات خدمات الإنترنت فائق السرعة.



لفت إلى أن دول تنزانيا، ورواند، وزامبيا، لعبت دورا فى دعم صناعة مراكز البيانات سواء من خلال تمويل حكومى، أو صينى، ضمن خططها المستقبلية لتطوير شبكة بنيتها التحتية للاتصالات، مرجحا إقامة أنظمة للربط الإلكترونى بين الأمريكتين تمر عبر أفريقيا.



أضاف أن الاستثمار فى بناء داتا سنتر جديد، يواجه صعوبات، منها نقص التشريعات التى تضمن سرية بيانات المستخدمين، وفرض ضرائب على النشاط، وصعوبة الحصول على تراخيص العمل اللازمة.



ألمح أن 8 أسواق أفريقية، أنجولا، وكوت ديفوار، وغينيا، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، ونامبيا، بدأت فى تشغيل مراكز البيانات باستخدام مصادر الطاقة الشسمية، وهى توليد الكهرباء، من المياه، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ترشيدا للنفقات التشغيلية.



بحسب عمرو طلعت، وزير الاتصالات، فى حوار نشرته «المال» الأسبوع الماضى على هامش مؤتمر يورومنى، فإن وزارته تتبنى تستهدف تحقيق معدل نمو القطاع يصل إلى 10 % خلال العام المالى الحالى، من خلال جذب استثمارات أجنبية فى 6 مجالات هى مراكز البيانات ( الداتا سنتر )، وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، وخدمات القيمة المضافة فى قطاع الاتصالات، المعروفة باسم «VAS»، وتقنيات إنترنت الأشياء، والتدريب المتخصص، وتطبيقات الواقع الافتراضى.



من المعروف أن شركة « نكست فن كلاود « الفنلندية «وقعت فى مارس 2017 مذكرة تفاهم مع شركة «واحات السيليكون» لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة، لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب، على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون يورو، وتعكف حاليا على وضع آليات التنفيذ مع الشركة المصرية للاتصالات.