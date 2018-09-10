الإسكان: إقامة 20 مدينة جديدة لاستيعاب 30 مليون نسمة

رئيس الوزراء مصطفي مدبولي

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى حالياً إقامة 20 مدينة جديدة، من مدن الجيل الرابع، بمساحة إجمالية حوالى 580 ألف فدان، ومن المتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة، بجانب توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيرا بمدن الجيل الرابع، إيماناً بدور تلك المدن فى توفير فرص حياة أفضل، ومجابهة النمو غير المخطط فى مصر، وتوفير فرص للسكن والاستثمار والعمل.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تتوزع تلك المدن بمختلف محافظات مصر وأقاليمها، حيث تضم محافظة القاهرة (العاصمة الإدارية الجديدة – تجمع جنوب القاهرة الجديدة)، ومحافظة الجيزة (6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد الشيخ زايد – سفنكس الجديدة – الوراق الجديدة)، ومحافظة القليوبية (العبور الجديدة)، ومحافظة مطروح (العلمين الجديدة)، ومحافظة الدقهلية (المنصورة الجديدة)، ومحافظة البحيرة (امتداد النوبارية الجديدة)، ومحافظة بورسعيد (شرق بورسعيد "سلام" – غرب بورسعيد)، ومحافظة شمال سيناء (بئر العبد الجديدة)، ومحافظة بنى سويف (الفشن الجديدة)، ومحافظة المنيا (ملوى الجديدة)، ومحافظة أسيوط (غرب أسيوط)، ومحافظة قنا (غرب قنا)، ومحافظة الأقصر (الأقصر الجديدة)، ومحافظة أسوان (توشكى).



وحول تفاصيل تلك المدن، والمشروعات الجارى تنفيذها بها، قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن: تأتى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مقدمة مدن الجيل الرابع، بمساحة 170 ألف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، وشهدت طرح بيع وحدات سكنية مميزة، وتضم مركز مال وأعمال، جارٍ به حالياً تنفيذ 20 برجاً بنشاط (إدارى – سكنى – خدمات – أنشطة تجارية)، وتبلغ مساحة تجمع جنوب القاهرة الجديدة، حوالى 16 ألف فدان، وتضم المرحلة الأولى منه قطع أراضٍ سكنية مميزة، ومشروعات عمرانية متكاملة، ومول تجارية، بينما تبلغ مساحة مدينة 6 أكتوبر الجديدة حوالى 78 ألف فدان، ومساحة المرحلة الأولى منها نحو 9 آلاف فدان، وتضم مشروعات سكنية مميزة، ومشروعات عمرانية متكاملة، وسوقا للجملة، وميناء جاف، ومدينة للحرفيين.



وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح: تبلغ مساحة مدينة حدائق أكتوبر حوالى 41 ألف فدان، وتضم المرحلة الأولى منها مشروع واحة أكتوبر بمساحة 3000 فدان كمرحلة أولى، وكذا حوالى 50 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بلغت نسبة تنفيذها 50 %، بجانب الأراضى السكنية المميزة، وبشأن امتداد مدينة الشيخ زايد، فمن المقرر أن تضم مشروعات سكنية وخدمية مميزة، تُقام بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات التطوير العقارى، وتبلغ مساحة مدينة سفنكس الجديدة حوالى 32 ألف فدان، وتم إنشاء جهاز لإدارة وتنمية المدينة، وجارٍ دراسة الكيانات القانونية المتواجدة بتلك المساحة، وتبلغ مساحة تجمع الوراق الجديدة حوالى 1400 فدان، وجارٍ دراسة المخطط المُقترح لتطوير وتنمية التجمع ودراسة الكيانات القانونية المتواجده بتلك المساحة، وتم إنشاء جهاز لإدارة وتنمية التجمع، بينما تبلغ مساحة مدينة العبور الجديدة 58 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة حوالى 3000 فدان، وتشتمل على حوالى 26 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، بجانب أنشطة سكنية وعمرانية مميزة، وعدد من الأنشطة الخدمية (حضانات – مراكز طبية – مراكز تجارية – ملاعب – مدارس – مركز شرطة وإطفاء – مركز شباب)، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية الجارى إقامتها.



وأشار المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بمساحة حوالى 49 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة حوالى 14 ألف فدان، وتضم أنشطة (سياحية – سكنية – خدمية متنوعة) وبها مناطق للأبراج الشاطئية، ومناطق ترفيهية، ومنطقة الداون تاون، ومشروعات عمرانية متكاملة، والحى اللاتينى، وعدد من الجامعات، وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنشآت طبية، ومدينة تراثية، ومجمع شرطى، كما تضم المرحلة الأولى حوالى 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز، و3600 وحدة بمشروع سكن مصر، وأنشطة خدمية متنوعة. أما مدينة المنصورة الجديدة فعلى مساحة حوالى 6 آلاف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة حوالى 2063 فداناً، وتضم أنشطة سياحية وسكنية، منها نحو 15 برجاً جارٍ تنفيذها، وحوالى 1180 فيلا بمراحل التنفيذ المختلفة، وحوالى 17 ألف وحدة سكنية بمستوياتها المختلفة (فاخر – سكن مصر – مميز) وكذا أنشطة خدمية، موضحاً أن امتداد النوبارية الجديدة بمساحة حوالى 16 ألف فدان، وجارٍ السير فى إجراءات إقامة المدينة.



وقال المهندس وليد عباس: تبلغ مساحة مدينة شرق بورسعيد "سلام" حوالى 16 ألف فدان، ومساحة المرحلة الأولى منها حوالى 3000 فدان، وتضم محطة تنقية مياه البحر، ومناطق سكنية (عمارات – أراضى)، إضافة إلى أنشطة خدمية متنوعة بمراحل التنفيذ المختلفة، وتبلغ مساحة مدينة غرب بورسعيد الجديدة حوالى 2900 فدان، ويشتمل مخططها المبدئى على منطقة إسكان صيادين ومناطق إسكان (متوسط – مميز)، وجارٍ السير فى إجراءات إقامة المدينة، وتبلغ مساحة مدينة بئر العبد الجديدة حوالى 2700 فدان، وجارٍ السير فى إجراءات إقامة المدينة، وتبلغ مساحة مدينة الفشن الجديدة حوالى 18 ألف فدان، وستبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 1250 فداناً، وتضم مناطق سكنية متنوعة (قطع أراضى مميزة – إسكان متوسط واجتماعى) بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية.



وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تبلغ مساحة مدينة ملوى الجديدة 18400 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 1400 فدان، وتضم مناطق سكنية متنوعة (قطع أراضى للاستثمار العقارى - قطع أراضى مميزة – إسكان متوسط واجتماعى) إضافة إلى الأنشطة الخدمية، وتبلغ مساحة مدينة غرب أسيوط "ناصر"، حوالى 6 آلاف فدان، ومساحة المرحلة الأولى 1600 فدان، وتضم أراضى سكنية مميزة تم طرحها، وأنشطة سكنية عمارت (سكن مصر – فاخر – اجتماعى) وبها حوالى 7000 وحدة، وجارٍ تنفيذ الطريق والكوبرى المؤديين للمدينة، وتبلغ مساحة مدينة غرب قنا الجديدة حوالى 9 آلاف فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى حوالى 700 فدان، وتضم أنشطة عمرانية متكاملة، وعمارات سكنية متنوعة (فاخر – سكن مصر – اجتماعى) بها حوالى 10 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية، وتبلغ مساحة مدينة الأقصر الجديدة حوالى 10 آلاف فدان، وجارٍ نهو المخططات اللازمة لبدء التنفيذ، بينما تبلغ مساحة مدينة توشكى الجديدة حوالى 2000 فدان، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وتضم حوالى 1200 وحدة سكنية (اجتماعى – متوسط)، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة، كما تتضمن منطقة صناعية بمرحلة الترفيق، بالاضافة الى منطقة لوجيستية، ومنطقة جمعية المستثمرين الصينيين بمصر، وأنشطة تصنيع غذائى.