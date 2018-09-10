سيكو للإلكترونيات تطلق برنامج تحفيزى للتجار

سيكو



■ 5 % هامش الربح مقدما بشرط ألا تقل نسبة المبيعات عن 80%



المال-خاص



أطلقت شركة سيكو مصر للإلكترونيات-منتجة أول هاتف محمول محلى الصنع- بداية سبتمبر الجارى، برنامج تحفيزى للتجار تحت مسمى « SICO CLUB »، وتستهدف من خلاله زيادة مبيعاتها بالسوق المحلية، ويستمر حتى نهاية الشهر، ويجدد كل 4 شهور.



بموجب اشتراطات البرنامج التى حصلت «المال» على نسخة منها وتسعى الشركة لتطبيقها على 300 محل، فإنه يحق للتاجر شراء هواتف من وكلاء الشركة المعتمدين ( رزق الله ) و( البريد للتوزيع ) بقيمة 50 ألف تاجر، على أن يسدد قيمتها خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، ويحصل على 5 % هامش ربح مقدما .



يشترط البرنامج ألا تقل نسبة مبيعات الهواتف « SALES OUT » عن 80 % ، وتقوم سيكو بدفع مبلغ 500 جنيه للتاجر شهريا بشرط طريقة عرض العينات ووضع البانرات والبوسترات داخل وخارج المحل، فضلا عن طريقة ترتيب الموديلات على الأرفف، مقابل تركيب يافطة « SICO CLUB » الرئيسية على واجهة المحل، أو SICO CLUB MINI.



كما توفر الشركة حامل عرض مع كل أوردر مزود 3 أجهزة عينات للعرض مقابل دفع التاجر مبلغ 2000 جنيه من قيمة العينات، مع احتفاظ التاجر بها لحين وصول موديلات أخرى، خلفا للموديلات القديمة، كما تتولى تعيين شخص بروموتر مقابل راتب لا يتجاوز 2000 جنيه شهريا .



يذكر أن «سيكو تكنولوجى» تستهدف بيع 900 ألف جهاز خلال العام الحالى بقيمة 1.28 مليار جنيه مقابل 1.5 مليون جهاز فى 2019 بـ 1.88 مليار جنيه، ومليونى جهاز فى 2020 مقابل 2.58 مليار جنيه .



لدى سيكو تواجد فى 7 دول عربية منها مصر والإمارات والكويت، كما تمتلك نقطة تجميع، و5 مراكز لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفنى، ولديها تعاقد مع شركتى رزق الله والبريد التوزيع وكلاء معتمدين لها فى مصر.



كما تستهدف تصنيع 10 موديلات من أجهزة المحمول والتابلت قبل نهاية العام، منها 5 سمارت فون، و3 أجهزة تقليدية « featured phone»، وجهازان تابلت، وتعتبر هواتفها مسجلة لدى العديد من شركات الاتصالات العالمية، منها سفارى كوم الكينية، وفودافون إنجلترا، وإم تى إن الجنوب أفريقية.



تبلغ نسبة المكون المحلى بهواتف سيكو %45، وتتمثل فى 4 أجزاء هى اللوحة الأم «motherboard»، وضغط شاشة «LCD»، ومرحلة التجميع واختبارات الجودة طبقا للمعايير الفنية والمواصفات القياسية، وأخيرا التعبئة والتغليف.