«آى تى وركس» تستهدف جذب استثمارات صناديق خاصة بعد تخارج يورومنا

صناديق الاستثمار



■ خطة للتوسع فى أفريقيا وآسيا.. وفروع فى 8 دول عالمياً

■ 1.5 مليون مستخدم لتطبيق teacher kit .. وافتتاح مقر جديد محلياً

■ تمكين الأطفال السوريين من التعلم بطرق مبتكرة غير تقليدية



محمود جمال



تستهدف شركة آى تى وركس التعليمية، جذب استثمارات جديدة فى مجال البرمجيات التعليمية، من صناديق استثمارات خاصة، وشركات بالمنطقة بعد إتمام صفقة تخارج صندوق الاستثمار اللبنانى «يورومنا»، من هيكل ملكيتها، فى إطار خططها لدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، فى تطوير تطبيقات تفاعلية تخدم المنظومة التعليمية.



قال إريك جولدنبرج، الرئيس التنفيذى للشركة، إن يورومنا يعد أحد أبرز صناديق الاستثمار الخاصة بالمنطقة ويستثمر بآى تى وركس منذ عام 2007، ومن الطبيعى أن تتراوح مدة دورة الاستثمار بين 7 إلى 10 أعوام.



من المعروف أن شركة صناديق يورومنا للاستثمار المباشر تمتلك 30 % من أسهم «آى تى وركس، مقابل 70 % لمؤسسة»بروباركو«الفرنسية، وبنك V.C البحرينى.



أوضح جولدنبرج لـ«المال»، أن الصندوق عين بنك الاستثمار الدولى «لازارد» لتقديم الاستشارات فى هذا الصدد، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بعد إتمام الصفقة بجذب استثمارات جديدة فى قطاع البرمجة، وتسعى للاستفادة من النمو المتوقع للشركة.



أكد أن إستراتيجية الشركة تستهدف تمكين كل شخص حول العالم من الوصول إلى مستوى التعليم الذى يتوافق مع طموحه، من خلال عقد شراكات مع مؤسسات وشركات ودعم وزارات التعليم فى بناء منصات إلكترونية تساعد على تحسين جودة العملية التعليمية.



ذكر أن «أى تى وركس» تسعى أيضا للتوسع فى أفريقيا وآسيا، وقيادة تطور التعليم على الصعيد الدولى، لافتا إلى أن الشركة تمتلك فروع وممثلين فى 8 دول تغطى أعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا، وشركاء عمل.



أكد أن شركته تعمل حاليا على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالمنظومة التعليمية، لديها حقوق ملكية فكرية فى البرمجيات قام بتطويرها مجموعة من الكوادر البشرية المدربة، كما تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها بالسوق المحلية مع وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والشركات، وزيادة عدد المستخدمين لتطبيقاتها المجانية مثل تطبيق «teacher kit» الذى حمل بواسطة 1.5 مليون مستخدم.



بين أن «teacher kit»،عبارة عن برنامج يعمل على الأجهزة الذكية بأنظمة تشغيل الآندرويد، والآيفون، والويندوز، ويحتوى على مجموعة من الأدوات التفاعلية التى تساعد المعلم فى إدارة العملية التعليمية وتنظيم السجلات، من أبرز الخدمات التى يقدمها متابعة غياب وسلوك الطلاب، ووضع جدول الحصص المدرسية، وعمل تقارير إحصائية والتواصل مع الطلاب.



استطرد: «يمكن للمعلم باستخدام التطبيق تسجيل حالات الحضور والغياب بالوقت والتاريخ، وتقييم سلوك الطالب عن طريق تسجيل ملاحظات مخصصة مسبقا سواء إيجابية أو سلبية، وظهور تنبيه عند اسم الطالب الذى يسجل سلوك سلبى، كما يتيح أيضا مرونة فى تقسيم الدرجات مع إمكانية إعطاء وزن نسبى لكل عنصر».



تطرق إلى تقارير تشتمل على استخراج نماذج مفصلة ومختصرة تتضمن حالات الحضور والسلوك ودفتر الدرجات مزودة برسومات بيانية واحصائية عن اداء الطالب طوال العام، وإرسالها عبر البريد الإلكترونى للطالب مباشرة أو ولى الأمر.



كشف عن قرار أى تى وركس نقل افتتاح مقر جديد لها فى مصر، يتلاءم مع النمو المتوقع فى نشاطها خلال العام المقبل، مضيفا: «نمتلك خبرة طويلة فى تنفيذ مشروعات قومية وتطوير مناهج تفاعلية تختلف من دولة لأخرى بحسب طبيعة احتياجات الطلاب.



تابع أن شركته فى تعاون مستمر مع وزارة التربية والتعليم وقامت بتطبيق مشروعات سابقة ساهمت فى إحداث تأثير إيجابى، وتخطط لتقديم المزيد من الحلول العالمية، لتوفير أحدث التكنولوجيات والخدمات لتطوير التعليم، ودمج مهارات الشباب.



رأى أن التعليم رحلة تستمر مدى الحياة، لذلك تؤمن الشركة أن مهتمها ابتكار وتوفير حلول وتطبيقات تعليمية، تستخدم فى جميع مراحل المنظومة، لديها تجارب ناجحة مع مختلف وزارات التعليم بالمنطقة والمدارس الخاصة، منها مشروع مع منظومة الطعام الدولية، والعمل على تمكين الأطفال اللاجئين السوريين، الذين أجبروا على الخروج من المدارس من التعليم بطرق غير تقليدية ومبتكرة.



ألمح أن أى تى وركس تعمل على توفير حلول وتطبيقات تعليم احترافى للطلاب والمعلمين، وصناع القرار، ومديرى المدارس، وأولياء الأمور، والموظفين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص يستخدم حلول الشركة، وتعتزم إتاحة تطبيقات وخدمات جديدة تساهم فى إثراء التجربة التعليمية.



يذكر أن الشركة لديها شراكات إسراتيجية مع كيانات عالمية منها مايكروسوفت، وسامسونج، وإتش بى، وإنتل، واتصالات، فضلا عن مؤسسات دولية منها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية.



تتبنى وزارة التربية والتعليم خطة تطوير شاملة بالتعاون مع وزارات الدولة ومنها «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» و«الإنتاج الحربى» تسعى من خلالها إلى تطوير منظومة التعليم إلكترونيا، وتزويد المدارس الحكومية بخدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL باستخدام كابلات الألياف الضوئية «FIBER OPTIC»، فضلا عن إتاحة أجهزة حاسبات لوحية تفاعلية للطلاب ( تابلت ) بالتعاون مع سامسونج للإلكترونيات بتكلفة 2.4 مليار جنيه كمرحلة أولى.