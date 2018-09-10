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بورصة وشركات
البورصة تتحدى الحركة العرضية وتختبر مستوى 15800 نقطة
الإثنين 10 سبتمبر 2018 10:02 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبد البارى
يتوقع محللون فنيون تماسك السوق بجلسة الإثنين، بين مستويات 15700 و15800 نقطة، وسط توصيات بتكوين مراكز شرائية على بعض الأسهم.
وأنهى المؤشر الرئيسى EGX30 جلسة الأحد عند مستوى 15740 نقطة متراجعا %0.40، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %0.30، ليغلق عند 751.6 نقطة، كما ربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.04 منهيا التعاملات عند 1938.6 نقطة.
وخسر EGX30 بختام جلسة الأحد مكاسبه الصباحية، وسط قيم تداولات ضعيفة، ما عزاه محللون إلى تراجع سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى بنسبة %0.28 إلى مستوى 85.66 جنيه، ومبيعات الأجانب القوية.
وخسر رأس المال السوقى مليارى جنيه فى جلسة الأحد ليغلق عند 873 مليار جنيه، مقابل 875 مليارًا بختام تداولات الخميس، وسجلت التداولات مستوى أدنى من 500 مليون جنيه، على أسهم 171 شركة مقيدة، ارتفع من بينها 53 سهما، وتراجع 80، فيما ظل 38 على ثبات .
واتجه الأجانب نحو البيع بقوة بصافى 436.5 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرون المحليون والعرب للشراء بصافى 415.5 مليون جنيه، ونحو 21 مليون.
وتوقع عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية سيطرة الهدوء ببداية تعاملات جلسة الأحد، تتبعها سيطرة المسار الهابط بنهاية التعاملات، ليتحول إلى الصعود بحلول جلسة الأربعاء، النصف الثانى من الأسبوع.
ورأى عبدالقادر أن جلسة الاثنين فرصة جيدة لتكوين مراكز شرائية جديدة على بعض الأسهم ورصد مستويات الشراء لديها مثل جلوبال تيليكوم عند 3.51 جنيه، والمصرية للمنتجعات السياحية عند 1.87 جنيه، والقلعة للاستشارات المالية عند 3.18 جنيه.
وأيضا أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند 28.50 وسهم سيدى كرير للبتروكيماويات عند 25.25 والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 11.20 جنيه.
وأرجع تونى كمال مدير فرع مباشر شرم الشيخ إغلاق المؤشر الثلاثينى أمس على تراجع وخسارته المكاسب التى أحرزها فى بداية الجلسة إلى تراجعات سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى.
ورجح تحرك السوق بجلسة الاثنين بين مستويى 15700 و15800 نقطة، متوقعا أن تشهد السوق مزيدا من الارتفاعات الفترة المقبلة بدعم الطروحات الحكومية، والتى يتوقع أن يأتى فى مقدمتها الشرقية للدخان.
ومن المقرر أن يتم طرح حصة إضافية نسبتها %4.5 من حصة المال العام بأسهم الشرقية للدخان بالبورصة شهر أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق السبت الماضى.
وأشار كمال إلى أن أنباء الاكتتابات الجديدة ستدفع السوق لمواصلة الصعود الفترة المقبلة، خاصة سهم الشرقية الذى يعد بمثابة هدفا جيدا للمستثمرين الأجانب، وصناديق الاستثمار، وذلك النتائج المالية القوية للشركة، وملاءتها المالية.
ورأى كمال أن هناك أسهما جاذبة بالسوق نظرا لأنها ما زالت لديها فرص للصعود فى ضوء أسعارها التى تعد أقل من القيمة الاسمية مثل المصرية للمنتجعات السياحية، وبورتو جروب، و بالم هيلز.
ويعول خبراء السوق على الطروحات الحكومية المرتقبة لدعم السوق بقوة فى الربع الأخير من العام الحالى، ودفعه نحو الصعود مجدداً.
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