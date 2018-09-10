1.5 مليار جنيه مبيعات معرض مصر للعقار والاستثمار

مباني للعقارات

المال ـ خاص:



اختتمت أمس فعاليات معرض مصر للعقار والاستثمار والذي اقيم تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى والتى بدأت يوم 5 سبتمبر الجاري، وشارك فى افتتاحه المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية وأعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب واستضافه مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي نظمه شركة النيروز لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع شركة افرست لتنظيم المعارض.



وصرح المهندس اسلام برهان مدير عام شركة النيروز ؛ ان المعرض حقق نجاح غير مسبوق من حيث المبيعات التى حققتها الشركات المشاركة في المعرض والذي بلغت 18 شركة ؛ وأن حجم مبيعات الشركات المشاركة فى المعرض تجاوز المليار ونصف جنية خلال 4 ايام فقط وذلك يرجع الى تسهيلات وطول مدة السداد التى قامت بتوفيرها الشركات لزوار المعرض بالإضافة الى تسهيلات التمويل التى قدمها بنك QNB أحد رعاة المعرض مما ساعد في زيادة نسبة الشراء خاصة فى المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية وكذلك العقارات السياحية.



وأكد برهان أن الاستثمار العقاري يظل الأفضل والأعلى عائد بالسوق المصرى؛ ومن هذا المنطلق تستعد الشركة لإطلاق المعرض المصري للاستثمار العقاري – هذي مصر – بدولة الامارات في دورته السابعة ، يوم الخميس الموافق 4 أكتوبر المقبل ويستمر ثلاثة أيام في فندق لو ميرديان المطار دبي.



ويقام المعرض تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقه الشرقية بالعين و بنك مصر بالإمارات والإمارات العربية المتحدة للصرافة.



وتقدمت عدد من الشركات المشاركة بمعرض مصر للعقار والاستثمار والذي انتهت فعاليته امس بطلبات للمشاركة في معرض " هذي مصر " بالإمارات وعلى رأسهم شركات الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"؛ معمار المرشدي ؛ عامر جروب ؛ معمار الإشراف للتطوير العقاري ؛ شركة MBG "بوكا العاصمة الإدارية" ؛ EGYGAB.

