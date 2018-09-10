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اقتصاد وأسواق
طرح %4.5 من الشرقية للدخان أكتوبر المقبل
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:59 ص
الشرقية للدخان 5
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أحمد على
تعتزم الحكومة المصرية طرح حصص إضافية فى 5 شركات بالبورصة خلال الربع الأخير من العام الحالى، منها الشركة الشرقية للدخان بنسبة %4.5 من أسهمها، بحصيلة مستهدفة قدرت 2 مليار جنيه، وفقًا لتقديرات وزير المالية، فضلا عن الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، بحصيلة إجمالية مستهدفة 30 مليار جنيه.
كشف مصدر عن أنه سيتم تخصيص جزء -لم يُحدد بعد- من النسبة المقرر طرحها البالغة %4.5 ، من أسهم الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» لصالح مؤسسات مالية أجنبية.
أضاف المصدر لـ«المال»، أن المجموعة المالية هيرمس التى تم اختيارها لتولى مهمة مدير الطرح، تسعى لتنفيذ عملية الطرح فى شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنها تنتظر تعيين الشركة لمكتب استشارات قانونية للبدء فى إجراءات الطرح.
أوضحت أن «هيرمس« تدرس مع بنك الاستثمار الحكومى «إن آى كابيتال» آلية تسعير الأسهم وفق لمتوسط سعر التداول فى آخر شهر، لتحديد مدى الحاجة لتغييرها أو تطبيقها كما هى بإضافة أو خصم %10.
أعلن محمد معيط، وزير المالية، منذ يومين، عن بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومبانى، تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.
أوضح أن شركة، إن أى كابيتال NI Capital مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات اختارت شركة أى أف جى هيرميس EFG Hermes التى تقدمت بأفضل عرض فنى ومالى لتولى تنفيذ عملية طرح هذه الشريحة الجديدة من الشرقية للدخان.
تقدمت 7 بنوك استثمار للمنافسة على إدارة طرحى الشرقية للدخان، وأموك، باكورة برنامج الطروحات الحكومية، وهم المجموعة المالية هيرميس، سى آى كابيتال، بلتون، وإتش إس بى سى، وإتش سى، وفاروس، وأرقام، ومن المنتظر إعلان الفائز عن إدارة طرح نسبة من أسهم أموك بالأسبوع الحالى، بعدما فازت هيرميس بالشرقية للدخان.
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