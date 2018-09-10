القاهرة للاستثمار تسدد 55 مليون جنيه لبنك QNB قبل نهاية سبتمبر

بنك قطر الوطنى QNB

المال ـ خاص:



تسعى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية لسداد نحو 55 مليون جنيه لصالح بنك قطر الوطنى QNB، قبل نهاية سبتمبر الجارى، فى صورة سداد معجل لقرض حصلت عليه فى وقت سابق، بهدف فك رهن حصة تبلغ نحو %25 من إجمالى اسهمها من قبل البنك.



وقالت مصادر مقربة من القاهرة للاستثمار إن القرض بقيمة 100 مليون جنيه، حصلت عليه الشركة منذ سنوات، وتم توظيفه فى سداد نحو 6 ملايين دولار مستحقات سابقة لمؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب إجراء توسعات فى جامعة بدر وبعض المدارس المملوكة للشركة، وبناء على القرض تم رهن نحو %25 من أسهم الشركة لصالح البنك.



وتابعت المصادر لـ«المال»، أنه تم الاتفاق مع قطر الوطنى على السداد المعجل للمتبقى من القرض ويبلغ 55 مليون جنيه، قبل نهاية الشهر الحالى، لفك الرهن واتمام الطرح بالبورصة.



وأشارت إلى أن الشركة حصلت على قرضين آخرين بقيمة إجمالية 24 مليون جنيه من نفس البنك لتمويل توسعات، لكنها أكدت أنها ستحاول سدادها خلال النصف الأول من العام المقبل.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت أمس على سير القاهرة للاستثمار فى طرح 207 ملايين سهم، تمثل %37.84 من أسهمها فى البورصة، بحصيلة متوقعة 1.7 مليار جنيه، على أن يتم فتح المجال لتلقى طلبات المشاركة فى الطرح فى الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الحالى.



وأوضحت المصادر أن الشركة فضلت زيادة نسبة الطرح الخاص إلى %93 من الإجمالى، لاستهدافها شريحة المؤسسات الاستثمارية طويلة الأجل، خاصة أن الاستثمار فى مجال التعليم يتسم بالأمد الطويل، وهو ما لا يتوافر فى المستثمرين الأفراد، إلى جانب أن الشركة تستهدف جذب صناديق استثمارية للسوق المحلية.



ولفتت إلى أن مدير الطرح والشركة يجريان جولات ترويجية مكثفة بأسواق أوروبا والخليج والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، مؤكدة وجود اهتمام عالمى كبير بالمشاركة، وأوضحت أن الإعلان عن السعر النهائى سيتم قبل يوم واحد من انتهاء فترة تلقى الاكتتاب.



وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه، الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس، مهام الاستشارات القانونية خارجيا، إلى جانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.



وأكدت المصادر أن الشركة ستوظف حصيلة الطرح فى تمويل توسعاتها فى مجال التعليم، والمتمثلة فى إنشاء 7 كليات جديدة بجامعة بدر، إلى جانب إنشاء 4 مدارس، تضاف إلى 19 مدرسة قائمة.



وأعلنت شركة جرانت ثورنتون، المستشار المالى المستقل، أن القيمة العادلة لسهم القاهرة بلغت 6.30 جنيه، فيما تم تقييم كامل أصول الشركة بنحو 3.499 مليار جنيه، وتسيطر شركة سوشيال إمباكت التابعة لعائلة القلا، على %85.33 من رأسمال الشركة، وتعهدت باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح لزيادة رأس المال، بعد إتمام عملية الاكتتاب.



وخلال الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 487.9 مليون جنيه، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون جنيه، وصافى الربح 165.4 مليون جنيه.



وتعمل القاهرة للاستثمار فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية، وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات، بجانب جامعة بدر، كما تمتلك مشروعات عقارية بمنطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية، وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.







