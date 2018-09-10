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بورصة وشركات
شعاع تطلب المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:52 ص
شعاع كابيتال
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شريف عمر:
أرسلت شركة شعاع لتداول الاوراق المالية خطاباً رسمياً لشركة إن آى كابيتال – بنك الاستثمار الحكومى المشرف على برنامج الطروحات الحكومية – تطلب فيه المشاركة بترويج حصص بالشركات المراد طرحها ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية فى 5 شركات بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الحالى، وهى: الشرقية للدخان، والإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، بحصيلة إجمالية مستهدفة 30 مليار جنيه.
وأعلنت وزارة المالية منذ أيام فوز المجموعة المالية هيرمس بإدارة طرح %4.5 من رأسمال شركة الشرقية للدخان، بحصيلة متوقعة تقارب مليارى جنيه.
وقال شريف طلعت، العضو المنتدب لشعاع مصر، إن الشركة تطمح فى الحصول على حق ترويج نسبة من طروحات الشركات الخمس الأولى على المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وذلك عبر مشاركة بنوك الاستثمار الفائزة بإدارة الطرح.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن شعاع تركز على عدة محاور لانجاح الطروحات، بغرض التواجد القوى بالسوق المصرية رغم حداثة عهدها، وتستغل فى ذلك وجود فريق بحثى قوى على صعيد التحليل المالى والفنى، بالتزامن مع امتلاك قاعدة عملاء من المؤسسات والمستثمرين العرب بمنطقة الخليج.
وأكد أن الشركة تركز بقوة على اقتناص حصة من الأسهم التى سيتم طرحها، لتصبح باكورة اختراق مجال الطروحات بالبورصة، وذلك فى إطار سعيها، للتحول لبنك استثمار متكامل بالسوق المصرية.
واحتلت شعاع المرتبة 16 بين شركات السمسرة خلال تعاملات أول 8 شهور من العام الحالى، محققة قيم تداول بلغت 6 مليارات جنيه، وحصة سوقية %1.4، معتمدة على أدائها الجيد بأسواق داخل المقصورة والمؤسسات، والعرب، والأفراد.
وفى نوفمبر الماضى أعلنت شعاع كابيتال الإماراتية، عودة العمل بذراع السمسرة فى مصر، بعد توقف استمر نحو 5 سنوات، مع وضع خطة للتحول إلى بنك استثمار متكامل فى السوق المحلية، وذلك فى أعقاب استحواذ مجموعة أبوظبى المالية على %48.3 من رأسمالها.
وتقدمت 7 بنوك استثمار للمنافسة على إدارة طرحى الشرقية للدخان وأموك، باكورة برنامج الطروحات الحكومية، وهى: المجموعة المالية هيرميس، وسى أى كابيتال، وبلتون، وإتش إس بى سى، وإتش سى، وفاروس، وأرقام، ومن المنتظر إعلان الفائز عن إدارة طرح نسبة من أسهم أموك خلال الأسبوع الحالى، بعدما فازت هيرميس بالشرقية للدخان.
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