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طاقة
شركة أوروبية تنفذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:47 ص
الربط الكهربائي العربي
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الربط الكهربائي العربي
■ توقيع العقود فى 2019.. و36 شهراً مدة التنفيذ
عمر سالم:
اتفقت مصر وقبرص، عبر وزراتى الكهرباء فى البلدين، مع شركة أوروبية عملاقة لتنفيذ مشروع الربط الكهربائى، بتكلفة إجمالية تتعدى 1.5 مليار دولار.
ورفضت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال»، الإفصاح عن اسم الشركة الأوروبية، لكنها توقعت توقيع العقود النهائية للمشروع بحلول 2019، بحضور رؤساء مصر وقبرص واليونان.
وأشارت إلى أن الشركة الأوروبية ستتحمل تكلفة التمويل، مقابل قيام كل من مصر وقبرص بتسديد رسوم لعبور ونقل الطاقة، لافتة إلى أن المشروع عملاق، وسيتم تنفيذه عبر كابلات ضخمة فى البحر المتوسط، على عدة مراحل.
وأوضحت أنه من المرتقب مشاركة بعض الشركات المصرية، التى لها خبرة بمشروعات النقل، وأشارت إلى أن خط الربط مع قبرص سيمتد فيما بعد إلى اليونان، ومنها لقارة أوروبا، وتصل مدة تنفيذه نحو 36 شهراً، منذ بداية التنفيذ.
كانت شركة Africa International Euro، قد قامت بإجراء دراسة تشمل جدوى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، لتكون مصر ناقلا مهما للطاقة للقارة الأوروبية.
وقالت المصادر إن الوزارة لم تتفق مع جميع الأطراف حتى الأن على قيمة رسوم النقل، لافتة إلى أنه فيما يخص سعر الكيلووات ساعة المباعة من مصر لقبرص، وغيرها، فسيكون طبقاً لأسعار الطاقة فى بورصة لندن وقت التصدير.
وأشارت إلى أن خط الربط الكهربائى سيصمم لتبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، موضحة أنه تم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين 3 قارات.
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