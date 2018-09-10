ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات



■ ميرفت سلطان: القروض المشتركة تستحوذ على %25



أحمد الدسوقى



تراجعت الديون المتعثرة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى %5.8 من إجمالى محفظة قروض البنك البالغة 20 مليار جنيه، مقارنة 6.8 مليار جنيه فى العام الماضى.



قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، أن مصرفها نجح فى خفض الديون المتعثرة بنسبة %1، عبر توقيع تسويات مع عملاء متعثرين، مشيرة إلى أن "تنمية الصادرات" يدرس فى الوقت الحالى توقيع تسويات جديدة، ما يؤدى إلى خفض المحفظة مرة أخرى قبل نهاية العام.



فيما يتعلق بمبادرة المتعثرين، أشارت إلى أنه أجرى حصر بالبنك، بشأن إعداد العملاء المستفيدين منها، الذى يقدر عددهم 25 عميلًا بإجمالى مديونيات تصل إلى 67 مليون جنيه، لافتة إلى أن هناك تواصل مع العملاء المستفيدين، وتسوية بعض المبالغ خلال الأيام القليلة المقبلة.



قالت أن العملاء المستفيدين من المبادرة ليس من بينهم أفراد، نظرا لأن مصرفها لم يكن فى السابق يقدم خدمات التجزئة المصرفية، مشيرة إلى أن مصرفها بدأ فى تقديم قروض التجزئة مؤخرا، ويسعى للوصول بحجم محفظتها إلى أكثر من مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، كما يقدم خدمات الموبايل بانكنج خلال أسابيع قليلة.



عن القروض المشتركة، ذكرت أن مصرفها لديه رغبة فى التوسع فى هذه النوعية من القروض، التى تستحوذ على %25 من إجمالى محفظة البنك البالغة 20 مليار جنيه.



وفقا لميرفت سلطان؛ فإن «تنمية الصادرات» حصل على قطعة أرض تقدر مساحتها 6.6 ألف متر مربع، فى العاصمة الجديدة، تمهيداً لتدشين فرع بها خلال الأعوام القليلة المقبلة.



قال ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريح سابق لـ«المال»، إن البنك المركزى والمصارف الأخرى تنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل 2024.



يُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانًا، ما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.







