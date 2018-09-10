EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الديون المتعثرة تتراجع إلى %5.8 ببنك تنمية الصادرات
الإثنين 10 سبتمبر 2018 09:40 ص
ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات يطرح حساب كل يوم بعائد متزايد
120 مليون جنيه أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات
ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات
■ ميرفت سلطان: القروض المشتركة تستحوذ على %25
أحمد الدسوقى
تراجعت الديون المتعثرة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى %5.8 من إجمالى محفظة قروض البنك البالغة 20 مليار جنيه، مقارنة 6.8 مليار جنيه فى العام الماضى.
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، أن مصرفها نجح فى خفض الديون المتعثرة بنسبة %1، عبر توقيع تسويات مع عملاء متعثرين، مشيرة إلى أن "تنمية الصادرات" يدرس فى الوقت الحالى توقيع تسويات جديدة، ما يؤدى إلى خفض المحفظة مرة أخرى قبل نهاية العام.
فيما يتعلق بمبادرة المتعثرين، أشارت إلى أنه أجرى حصر بالبنك، بشأن إعداد العملاء المستفيدين منها، الذى يقدر عددهم 25 عميلًا بإجمالى مديونيات تصل إلى 67 مليون جنيه، لافتة إلى أن هناك تواصل مع العملاء المستفيدين، وتسوية بعض المبالغ خلال الأيام القليلة المقبلة.
قالت أن العملاء المستفيدين من المبادرة ليس من بينهم أفراد، نظرا لأن مصرفها لم يكن فى السابق يقدم خدمات التجزئة المصرفية، مشيرة إلى أن مصرفها بدأ فى تقديم قروض التجزئة مؤخرا، ويسعى للوصول بحجم محفظتها إلى أكثر من مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، كما يقدم خدمات الموبايل بانكنج خلال أسابيع قليلة.
عن القروض المشتركة، ذكرت أن مصرفها لديه رغبة فى التوسع فى هذه النوعية من القروض، التى تستحوذ على %25 من إجمالى محفظة البنك البالغة 20 مليار جنيه.
وفقا لميرفت سلطان؛ فإن «تنمية الصادرات» حصل على قطعة أرض تقدر مساحتها 6.6 ألف متر مربع، فى العاصمة الجديدة، تمهيداً لتدشين فرع بها خلال الأعوام القليلة المقبلة.
قال ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريح سابق لـ«المال»، إن البنك المركزى والمصارف الأخرى تنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل 2024.
يُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانًا، ما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا