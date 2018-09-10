النقل تخطط لاستثمار 52.5 مليار جنيه بمشروعات طرق وكبارى خلال عامين

هشام عرفات: نستهدف الوصول إلى 7750 كيلو مترا لتحسين التنافسية



مدحت إسماعيل:



تخطط وزارة النقل لتنفيذ مشروعات بقطاع الطرق والكبارى، باستثمارات تصل إلى 52.5 مليار جنيه، خلال العامين المقبلين.



وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال افتتاح 5 مشروعات طرق وكبارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاستثمارات المقرر تنفذها خلال العامين المقبلين تتوزع بواقع 14 مليار جنيه لإنشاء نحو 1280 كيلو متر طرق، وتطوير 2500 كيلو متر بتكلفة 16 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور على النيل بطول 200 كيلو متر بتكلفة 20 مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء 20 كوبرى بتكلفة 2.5 مليار جنيه.



وأوضح أنه من المخطط الوصول بأطوال مشروعات الطرق الجديدة إلى 7750 كيلو متر، وهو ما ينعكس بشكل ايجابى على ترتيب مصر بمؤشر التنافسية بقطاع البنية الأساسية.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، 5 مشروعات نفذتها وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، بتكلفة 7.9مليار جنيه، 4 منها عبر الفيديو كونفرانس بمقر الاحتفال بافتتاح محور الخطاطبة، الذى يعد جزءاً من القوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمي.



واستعرض وزير النقل مشروعات الطرق والكبارى خلال 2014 – 2018، مشيرا إلى أن إجمالى تكلفة استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها تقدر بقيمة 32 مليار جنيه، وتشمل: المشروع القومى للطـرق - 900 كم، بتكلفة 19 مليار جنيه، وتطـوير شـبكـة الطرق الحـالية - 2000 كم، بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 3.7 مليار جنيه، و30 كوبرى علوى بتكلفة 3.3 مليار جنيه.



وأشار إلى أن تكلفة المشروعات التى تم افتتاحها أمس تبلغ 7.9 مليار جنيه، وتشمل إنشاء كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الإقليمى بقيمة 4.9 مليار جنيه، ومحور الخطاطبة على النيل، والرياح البحيرى، والرياح الناصرى بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وكوبرى تقاطع طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى – بنها، بتكلفة 617.5 مليون جنيه، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل 550 مليون جنيه، وكوبرى قوص العلوى بتكلفة 44 مليون جنيه، وكوبرى بلطيم على الطريق الدولى الساحلى، بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة لكوبرى تقاطع محور التعمير، مع وصلة سيدى كرير بتكلفة 450 مليون جنيه.



وأشار إلى أن القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى يبلغ تكلفته 4.9 مليار جنيه، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ فى يوليو 2018، ويبلغ طوله 57 كم، بعرض 42 متراً، بواقع 4 حارات مرورية بكل اتجاه وعرض الحارة 3.65 متر، ويشمل القوس عدداً كبيراً من الأعمال الصناعية، منها 25 كوبرى و43 نفق، و10 برابخ، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى ربط محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية فى شرق القاهرة بغربها، بالإضافة إلى أنه يمثل محوراً متكاملاً يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، وتقاطع مع ١٨ محور رئيسى على الشبكة القومية للطرق، ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وداخل إقليم القاهرة الكبرى، ويحقق وفراً فى الوقت واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية بما يعادل 800 مليون جنيه سنوياً.