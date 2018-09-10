«قيادات المزارعين» يحددون 10 مطالب لإعلانها فى عيد الفلاح

مشاكل الفلاح



■ حسين عبد الرحمن: ضرورة إنشاء نقابة موحدة ومهنية

■ النوبى أبو اللوز: «الكارت الذكي» و«صندوق التكافل».. أولويات

■ محمد فرج: رفع فوائد الديون عن كاهل الفلاحين



الصاوى أحمد



وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن طلبات الفلاحين تتمثل فى إقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذى اختفى فى أدراج الحكومة، ولم يتم تفعيله حتى الآن، وهذه النقابة ستكون المتحدث الوحيد باسم الفلاحين والمدافع عن حقوقهم بعد تشرذم الآراء وسط عدد من النقابات غير الممثلة.



وأوضح أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية يعتبر من أهم الأولويات التى نطالب بها، لأنها ستنقذ الفلاحين من موجات التقلب فى أسعار بيع المحاصيل الزراعية وهى تمثل طوق النجاه الذى سينتشل القطاع بالكامل ويعمل على زيادة الاستثمار فيه.



وأكد النوبى أبو اللوز، أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين أنه يطالب بإنشاء صندوق التكافل الزراعى الذى يقوم بتعويض المزارعين عن الخسائر التى واجهتهم فى ظل الظروف البيئية غير المواتية حاليا من خلال ارتفاع درجات الحرارة، ووجود فساد فى منظومة التقاوى فى مصر حاليا، ووجود غش فى منظومة المبيدات.



وأضاف أن تفعيل الكارت الذكى ضرورة لحل مشكلات المزارعين فيما يتعلق بمنظومة توزيع الأسمدة أو التقاوى والمبيدات، ويتم خلق قاعدة بيانات مرنة توضح حجم القطاع الزراعى فى مصر بالكامل عبر توفير معلومات دقيقة عن المحاصيل الزراعية بشكل دقيق.



وأكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين وعضو الاتحاد التعاونى الزراعى، أن أهم مطلب هو رفع فوائد الديون عن الفلاحين فى البنك الزراعى المصرى، لأن هناك العديد من المزارعين يواجهون خطر الحبس نتيجة عم قدرتهم على السداد من تراكم الفوائد عليهم بسبب القروض.



وأشار إلى أهمية أن يكون هناك عيدا قوميا للفلاحين يحتفل به كل المصريين كل عام، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للاحتفال به، لأن هذة الفئة تواجه تهميشا مستمرا منذ عقود طويلة.



وطالب فرج بتفعيل المادة 29 من الدستور التى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للدولة، وأن تتولى هى مسئولية تسويق المحاصيل بسعر مجز، كما طالب بضرورة تنمية الريف من خلال عودة مفهوم القرى المنتجة والبعد عن النمط الاستهلاكى الذى تعانى منه القرية المصرية حاليا.



وأكد مجدى الشراكى، رئيس جمعية الإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها من خلال دعم المشروعات القومية التى تخدم قطاع الزراعة مثل مشروعات الـ1.5 مليون فدان، ومشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، وكذلك مشروع المليون رأس ماشية.



وأوضح أنه يجب تطبيق عقوبات صارمة على الاعتداء على الأرض الزراعية، لأن هذه الظاهرة سوف تؤثر على مستقبل الرقعة الزراعية فى مصر، وفى حالة زيادة معدلات البناء على الدلتا ستختفى فى القريب ولابد من إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.



وقال على رجب، نائب نقابة الفلاحين، إنهم كانوا ينتظرون تكريمهم فى عيدهم الذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى عام 1952، وبعد مرور 66 عاما يحتفل الفلاحون بعيدهم بمفردهم، وسط حملات مقاطعة لمنتاجتهم بحجة ارتفاع أسعارها رغم أن الفلاحين لا دخل لهم بتحديد الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض.



وأضاف أن الفلاحين خاب أملهم، نتيجة تجاهل الدول لعيدهم، مشيرا إلى أنه كان ينبغى أن يقف المسئولون بجواره فى يوم عيده، ومعرفة ما يعوقه فى عمله ومطالبه، فهو ركيزة أساسية فى الاقتصاد الزراعى، وتعتمد عليه مصر اعتمادًا كبيرا، فالفلاح فى حالة حزن شديد لما يعانيه من إهمال.



وأشار رجب إلى أن آخر عيد لهم حضره الرئيس كان 2014، وكانت توصيات الرئيس بقانون الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل زراعى يحمى الفلاحين من الكوارث الطبيعية وتأمين صحى لهم إلا أنه وبعد مرور أربع سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوى وآلات زراعية وتخلى عنهم البنك الزراعى، وغاب المرشد الزراعي.



تقدمت نقابة الفلاحين بقائمة من المطالب العاجلة للحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة، للبدء فى تنفيذها بالتزامن مع «عيد الفلاح»، الذى يحين فى شهر سبتمبر من كل عام، ودعت وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بسرعة النظر فيها وتنفيذها على أرض الواقع.



وتتركز جميع المطالب فى استعادة مكانة المزارعين وإيجاد من يدافع عنهم بشكل مهنى وقانونى مثل غيرهم، وحل مشكلاتهم المتعلقة بتسعير المحاصيل وزيادة الرقعة الزراعية وغيرها، وفى المقابل يشعر جموع المزارعين بموجة استياء نتيجة تجاهل الاحتفال بعيدهم الذى يعتبر أبرز سمات مصر بعد ثورة يوليو، وهو أمر تكرر خلال الأعوام القليلة الماضية.