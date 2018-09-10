السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية بتكلفة 7.9 مليار جنيه

الشئون المعنوية تعرض فيلما تسجيليا بعنوان طريق المستقبل





الرئيس يفتتح عدة مشروعات عبر الفيديو كونفرانس





وزير النقل: 32 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى الطرق والكبارى

بدور إبراهيم:

افتتح أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية للطرق فى العديد من المحافظات من الخطاطبة، وبدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلى بعنوان طريق المستقبل تناول شرح لمشروعات الشبكة القومية للطرق والجهود المبذولة من الدولة لتنفيذها لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتعزيز فرص الاستثمار.

وقالت إدارة الشئون المعنوية في بيانها، إن الرئيس استمع إلى شرح من هشام عرفات، وزير النقل عن الجهود المبذولة من وزارة النقل للمساهمة فى الشبكة القومية للطرق، حيث بدأ بعرض تقرير التنافسية الدولية الذي يشير إلى أن مصر إحتلت المركز 75 بعد أن كانت فى المركز 118 فى مجال تحسين جودة الطرق، وفى مجال تحسين البنية التحتية للموانى احتلت مصر المركز 41 بعد أن كانت فى المركز 66، وفى مجال جودة الإمدادات بالكهرباء احتلت مصر المركز 63 بعد أن كانت فى المركز 121 وفى مجال جودة البنية التحتية احتلت مصر المركز 71 بعد أن كانت فى المركز 125.

وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولىن رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الرموز والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات.

وأضاف عرفات أن إجمالى استثمارات وزارة النقل فى مجال الطرق والكبارى فى الفترة من 2014 – 2018 نحو 32 مليار جنيه، منها المشروع القومى للطرق بطول 1100كم بتكلفة 19 مليار جنية، كتطوير طريق القاهرة السويس بطول 70كم ، وتطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 135كم، وطريق شبرا بنها الحر بطول 40كم، وتقاطع الطريق الدائرى الإقليمى مع ترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعي، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87كم

وتطوير شبكة الطرق الحالية بطول 2000كم بتكلفة 6 مليار، كإزدواج طريق سوهاج قنا الصحراوى الغربى بطول 140كم ، واستكمال إنشاء الطريق المزدوج طنطا- كفر الشيخ بطول 18كم، إنشاء طريق توشكى أرقين مرحلة ثانية ، وإزدواج طريق بنى سويف - المنيا الزراعى

وإنشاء 6محاور على النيل بطول 75كم بتكلفة 3.7مليار جنية، كمحور بنها على النيل، ومحور جرجا على النيل ومحور بنى مزار على النيل ومحور طلخا على النيل، وإنشاء عدد 30 كوبرى علوى بتكلفة 3.3 مليار جنية منها كوبرى آجا العلوى أعلى ترعة الإسماعلية، وكوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكك الحديدية، وكوبرى الكلابية العلوى.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى تكلفة مشروعات الإفتتاحات تبلغ نحو 7.9 مليار جنية وهي القوس الشمالى الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 57 كم وعرض 42م ويتكون من أربع حارات مرورية، ومحور الخطاطبة على النيل ويتكون من محورين طول الأول 5.7 كم والثانى بطول 1.830 كم والرياح البحيرى والرياح الناصري، وكوبرى بنها تقاطع الطريق الدائري الإقليمى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي يبلغ طول الكوبرى ومداخلة 5450 متر وعرض 48 متر ويتكون من 4 حارات مرورية، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل، وتتكون من 5 كبارى وو8 أنفاق، وكوبرى تقاطع محور التعمير مع وصلة سيدى كرير بطول 620 م وعرض 41.2م وكوبرى قوص العلوي أعلى السكة الحديد بطول 975م وعرض 15م، وكوبري بلطيم العلوى على الطريق الدولى الساحلى بطول 650م وعرض 22م.

وافتتح الرئيس عن طريق الفيديو كونفرانس أربعة مشروعات هى المرحلة الأولى من محور طما على النيل، وكوبرى قوص العلوي، وكوبرى تقاطع محور التعمير مع طريق سيدى كرير- مطار برج العرب، وكوبري بلطيم العلوى على الطريق الدولى الساحلى .

كما استعرض اللواء أ.ح/ حسن عبد الشافى مدير إدارة المهندسين العسكريين الجهود المبذولة للارتقاء بمشروعات البنية التحتية فى مجالات النقل والمواصلات، وأوضح أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى لتهيئة المناخ المناسب لجذب الإستثمار ودعم الأقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عدد 362 مشروع فى مجال إنشاء وتطوير الطرق وكبارى وأنفاق السيارات والمشاة بإجمالى 103 طريق بأطوال 4412كم و 155 كوبرى سيارات و51 نفق سيارات و53 كوبرى ونفق مشاة منها ( طريق هضبة الجلالة البحرية بطول 82 كيلوا متر وعرض 29 متر، طريق بنى سويف- الزعفرانة ، طريق الواحات البحرية – الفرافرة بطول 140 كيلو متر، تطوير طريق القاهرة – العين السخنة بطول 88كم، وكوبرى سندوب، كبارى مدخل مطار اسفنكس الدولى، كوبرى مدينة بدر الغربى ، ونفق الثلاثينى بالأسماعلية، ونفق مشاة جامعة قناة السويس، وكوبرى مشاة العاشر من رمضان، وإنشاء الطريق الدائرى الأوسطى" قطاع السخنة- الأتوستراد" بطول 26 كيلو متر وعرض 94 كيلو متر، وطريق النفق شرم الشيخ بطول 334 كيلو متر وعرض 60.8 متر ومحور عدلى منصور بطول 5.5 كم، كبارى محور روض الفرج بطول 16كم ، وكوبرى أعلى ترعة بورسعيد بالأسماعلية بطول 2كم وعرض 32م ، كبارى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق بلبيس الإسماعلية الصحراوى بطول 3.8كم وعرض 23.5م، كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الأوسطى مع نهر النيل بطول 590م وعرض 45م ، نفق تقاطع طريق بن زايد الغربى بطول 116 م وعرض 65 م، كوبرى مشاة هيلانة بطول 35م وعرض 3م ).

ولفت إلى افتتاح عدد 11 مشروع، 5 مشروعات فى مجال إنشاء الطرق، و6 مشروع فى مجال إنشاء الكبارى وأنفاق السيارات، ففى مشروعات الطرق سيتم إفتتاح الطريق الدائرى الأوسطي من طريق بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة - السويس، بهدف إنشاء محور مرورى جديد يتوسط الطريق الدائرى حول مدينة القاهرة والطريق الدائرى الإقليمى لتخفيف الكثافات المرورية على الطريق الدائرى ومناطق المدن الجديدة كالعبور والشروق والمستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة

ويتضمن الطريق الدائرى الأوسطي تنفيذ عدد 8 قطاع بإجمالى أطوال 147 كم من طريق القاهرة بلبيس حتى محور الضبعة تنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منها عدد 6 قطاع بإجمالى أطوال 95 كم، ووزارة النقل واحد قطاع بطول 22كم، ووزارة الإسكان واحد قطاع بطول 30 كم.

وإنشاء طريق تقسيم جنوب محور المشير حيث تم إنشاء الطريق بهدف خدمة المترددين على مركز مصر للمعارض الدولية وإستاد الدفاع الجوي بالإضافة إلى الكيانات التنموية المخططة بالمنطقة بما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى فى المنطقة، وانشأ الطريق بطول 5 كم 3 حارات مرورية لكل إتجاة.

أضافة إلى إنشاء الطريق الدائرى بالإسكندرية لخدمة القادم من من محور التعمير والطريق الدولى الساحلىومدينة برج العرب ومتجة إلى شرق الأسكندرية دون المرور داخل المدينة بهدف خفض الكثافات المرورية والحد من الحوادث، ونفذ الطريق بطول 10كم وعرض 12.5متر.

كذلك الطريق الأوسط بشرم الشيخ حيث تم إنشاء ضمن مخططات التنمية السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بهدف إنشاء محور مرورى يربط بين حى النور ومطار شرم الشيخ ويتضمن الطريق إنشاء عدد 2 كوبرى لخلق تقاطعات حرة على مسار الطريق وتم إنشاء الطريق بطول 12 كم فى الإتجاهين.

وطريق محمية وادى الريان حيث تم إنشاءه بهدف خدمة التنمية السياحية بمنطقة الفيوم وتسهيل الحركة المرورية للقادم والمتجة إلى محمية وادى الريان والطريق إتجاهين بطول 2 كم وعرض 8 م.

وشرح اللواء حسن الشافعى، مشاريع إنشاء الكبارى والأنفاق والتى منها كوبرى تقاطع الدائرى الأوسط مع طريق القاهرة الإسماعلية الصحراوى، بطول 570 م وعرض 100م وعدد8 حارة مرورية لكل إتجاة، وكوبرى تقاطع الدائرى الأوسط مع طريق القاهرة السويس، بطول 120 م وعرض 80 م بعدد 8 حارة مرورية لكل إتجاة، ونفق تقاطع الدائرى الأوسطي مع مع طريق المستقبل الشروق، بطول 105 م وعرض 45 م وعدد 3 حارة مرورية لكل اتجاة، وكوبرى سيدى كرير لخدمة القادم من مدينة الأسكندرية والمتجة إلى محور التعمير، ويتكون المشروع من عدد 2 كوبرى الكوبرى الأول بطول 800 متر وعرض 11م والكوبرى الثانى بطول 600 متر وعرض 11م، وكوبرى المكس، الذى يتكون من 3 طوابق معدنية بطول 106 م وعرض 10 متر وإرتفاع 5م بهدف نقل المواد البترولية من ميناء الأسكندرية إلى شركات تكرير البترول، وكوبرى الفردان الشمالى بإجمالى أطوال 840 م وعرض 10 م .

وافتتح الرئيس عن طريق الفيديو كونفرانس أربعة مشروعات هى الطريق الدائرى الأوسطي من بلبيس حتى تقاطعه مع طريق القاهرة السويس، وكوبرى سيدى كرير، والطريق الأوسط بشرم الشيخ، وكوبرى الفردان الشمالى.

وقام الرئيس بجولة تفقدية على محور الخطاطبة يرافقة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة.