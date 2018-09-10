تعيين معتز موسى رئيسا لحكومة السودان

السودان

متابعات



أعلن مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب الحاكم بالسودان، فيصل محمد إبراهيم، أن المكتب القيادي للحزب المؤتمر الوطني الحاكم، عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الحزب ورئيس الجمهورية، عمر البشير، حول مبادرته بحل حكومة الوفاق الوطني وتقليص عدد الوزارات بالحكومة المركزية وحكومات الولائية.



ووفق سبوتنيك الروسية، قال إبراهيم، مساء الأحد، في تصريحات صحفية، إنه "تم تقليص عدد الوزارات الاتحادية من ٣١ إلى ٢١ وزارة، كما سيتم تقليص عدد الوزارات بالحكومات الولائية من ٨ وزارت إلى ٥ وزارة".



وأضاف إبراهيم، أنه "سيتم دمج بعض الوزرات، وهناك وزارت سيتم إلغاءها"، وتابع بالقول "كما سيتم تقليص وزارة الدولة بالوزارات الاتحادية بنسبة ٥٠ بالمئة".



وكشف إبراهيم أنه "تم فصل منصب النائب الأول للرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، وسمى الحزب الحاكم بكري حسن صالح نائبا أولا لرئيس الجمهورية، محمد يوسف كبر، نائبا للرئيس ومعتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي، وسيؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية، عمر البشير، غدا الاثنين".



وأوضح إبراهيم، أنه "سيتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة عقب إجراء مشاورات مع رئيس الوزراء الجديد معتز محمد موسى قريبا.