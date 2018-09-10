EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصناعة: لابد من خلق روابط تجارية جديدة بين دول حوض المتوسط
الإثنين 10 سبتمبر 2018 01:33 ص
المصريون والاقتصاد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الاستثمار تعلن نتائج برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط
وزير الري: فيكتوريا - البحر المتوسط يستهدف ربط دول حوض النيل
المصريون والاقتصاد
المال- خاص
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
أهمية تكثيف التعاون المشترك بين الدول أعضاء الإتحاد لخلق روابط تجارية جديدة بين دول حوض المتوسط من خلال تحديث الإتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنظمة وتوسيع نطاقها الجغرافى بما ينعكس إيجاباً على زيادة تدفق وإنسياب حركة التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط .
جاء ذلك بحسب بيان أوردته صفحة مجلس الوزراء عبر "فيسبوك"، عقب جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السفير، ناصر كامل ، أمين عام الإتحاد من أجل المتوسط
وتناولت المباحثات آخر التطورات المتعلقة بجهود الإتحاد لتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول أعضاء الإتحاد، ودور مصر البارز فى إطار عضويتها بالإتحاد .
وأشار نصار إلى أهمية تسريع وتيرة التعاون الإقتصادى المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد فى كافة المجالات الصناعية والتجارية والإستثمارية بما يسهم فى تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الإزدهار الإقتصادى لدول حوض المتوسط .
وقال الوزير، إنه تم خلال المباحثات إستعراض إمكانية تنظيم مصر لمنتدى أعمال الإتحاد من أجل المتوسط خلال العام المقبل حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى كأحد أهم النتائج التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الـ10 لوزراء تجارة الإتحاد من أجل المتوسط والذى عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر مارس الماضى
وأوضح أنه سيشارك فى هذا المنتدى عدد كبير من المستثمرين من كافة دول الإتحاد وهو ما يمثل فرصة هامة لإستعراض فرص الإستثمار المتاحة فى دول الإتحاد بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة .
ولفت نصار إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين دول شمال وجنوب المتوسط فى إطار منظومة عمل الإتحاد من أجل المتوسط.
ومن جانبه أكد السفير، ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن هذه أول زيارة رسمية له لمصر عقب توليه مهام منصبه بالإتحاد حيث سيتم عقد سلسلة من اللقاءات تشمل وزراء الخارجية والتجارة والبترول والنقل إلى جانب لقاء مع الأمين العام للجامعة العربية.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات ستتناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الإتحاد خاصة وأن مصر أحد الدول المحورية بجنوب المتوسط وتلعب دوراً فاعلاً منذ مشاركتها فى تأسيس هذا الإتحاد فى عام 2008 .
وقال كامل، إن مباحثاته مع الوزراء المصريين ستتناول عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بمشاركة مصر بمشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة خاصة فى مجالات النقل والطاقة فضلاً عن الإعداد لتنظيم مصر لمنتدى أعمال الإتحاد من أجل المتوسط والذى يستهدف تعزيز التعاون الإستثمارى بين دول منطقة اليورومتوسطى.
.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا