قرعة الأدوار التمهيدية الأخيرة لكأس مصر اليوم

اتحاد الكرة المصري

المال- خاص



تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في الحادية عشر صباح غد الإثنين بمقر الاتحاد الرئيسي قرعة الأدوار التمهيدية الثلاثة المتبقية لبطولة كأس مصر هذا لموسم لتحديد 14 فريقا تنضم إلى فرق الدوري الممتاز ال 18 لتشكل معا دور ال 32 للبطولة.



ووفق بيان اتحاد الكرة، يشارك في الأدوار التمهيدية 112 فريقا من أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع يلعبون 56 مباراة بنظام خروج الخاسر ، ويلعب الفائزون 28 مباراة ، لتحديد أطراف ال 14 مباراة في الدور التمهيدي الأخير والتي ستحدد نتائجها ال 14 فريقا .