أزمة النفط تجمع وزيري الطاقة الأمريكي والسعودي في واشنطن خلال ساعات

النفط في إيران

رويترز



قال مصدر في الحكومة الأمريكية إن وزير الطاقة ريك بيري سيجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح يوم الاثنين في واشنطن فيما تشجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المنتجة للطاقة على ضخ النفط بمعدلات مرتفعة قبل شهرين من تجديدها العقوبات على صادرات إيران من الخام.



وفي وقت لاحق هذا الأسبوع سيجتمع بيري في موسكو مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.



وتشهد واشنطن والمنطقة أزمة جراء إلغاء اتفاقية متعلقة بالنشاط النووي الإيراني وسط سجال بين أمريكا وإيران بشأن النفط.



