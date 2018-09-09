الرئيس السوداني يقيل الحكومة

الرئيس السوداني عمر البشير

رويترز



قرر الرئيس السوداني عمر البشير يوم الأحد حل الحكومة في مسعى لإصلاح اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة.



وذكر بيان رئاسي مساء الاحد أن إعلان حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.



يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تتطلع فيه الخرطوم لخفض الإنفاق من أجل معالجة النقص الشديد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي.



ونقل البيان عن البشير قوله إن هذه الخطوة ”ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية“.



ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.



واشتدت الأزمة على مدى السنة الأخيرة في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.



وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز إلى المثلين في يناير كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.



