EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
وزير التعليم: توصيل الانترنت فائق السرعة لأكثر من 20 ألف مدرسة
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:50 م
تلاميذ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
التعليم: بدء الدراسة فى 40 مدرسة يابانية فى سبتمبر القادم
التعليم تعلن عودة الدراسة بالشويفات الدولية
التربية والتعليم تنفي تأجيل الدراسة 14 يوما
بريطانيا
أحمد صبرى
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الأحد، إن جميع المدارس مستعدة لاستقبال 2.5 مليون طالب فى السنة الدراسية الجديدة، مؤكدا أن جميع السنوات الدراسية بنظاميها الجديد والقديم ستبدأ فى ٢٢سبتمبر الحالى حيث تم تهيئة الفصول بطريقة المجموعات لتشجيع الطلبة على العمل الجماعي.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمه على قناة سى بى سى أن هناك 13.5 ألف طالب تم قبولهم بالمدارس اليابانية
وأكد أنه تم توصيل الانترنت (فائق السرعة) لأكثر من عشرين ألف مدرسة لتحسين نظام الثانوية العامة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا