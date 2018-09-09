وزير التعليم: توصيل الانترنت فائق السرعة لأكثر من 20 ألف مدرسة

بريطانيا



أحمد صبرى



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الأحد، إن جميع المدارس مستعدة لاستقبال 2.5 مليون طالب فى السنة الدراسية الجديدة، مؤكدا أن جميع السنوات الدراسية بنظاميها الجديد والقديم ستبدأ فى ٢٢سبتمبر الحالى حيث تم تهيئة الفصول بطريقة المجموعات لتشجيع الطلبة على العمل الجماعي.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمه على قناة سى بى سى أن هناك 13.5 ألف طالب تم قبولهم بالمدارس اليابانية



وأكد أنه تم توصيل الانترنت (فائق السرعة) لأكثر من عشرين ألف مدرسة لتحسين نظام الثانوية العامة.