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استثمار
مجلس الأعمال المصري الهندي يدعو لزيادة استثمارات التكنولوجيا
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:45 م
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سمر السيد
قال الدكتور آسر سلامة، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن خبرته السابقة للعمل في الهند، ولقاءاته المتعددة مع الكثير من الأشخاص أكدت علي أهمية الاهتمام بالعديد من الأدوات كالعمل الجيد والدؤوب والتعليم والتكنولوجيا كوسيلة للنهوض بالاقتصاد.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمتها السفارة الهندية بالقاهرة مساء اليوم بمناسبة زيارة وفد هندي رفيع المستوي لمصر
وأوضح أن التكنولوجيا المتطورة مكنت الهند من النهوض باقتصادها علاوة علي توفير الكثير من الوطائف.
وأشار إلى أن الاقتصاد الهندي مزدهر
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق يجب تمكين الأشخاص كوسيلة لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد.
وأضاف أن مجلس الاعمال المصري الهندي يحاول تحفيز الحكومة المصرية والمستثمرين للاستثمار في مجال التكنولوجيا.
وتابع : قام المجلس بعمل رؤية واستراتيجية لتعزيز العلاقات الهندية المصرية المشتركة ولا سيما بعد زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في عامي 2016 و2017.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن نقل التكنولوجيا والخبرة وبيئة العمل الهندية وتغيير نمط الاستهلاك والاستفادة من مجالي التسويق والاتصال.
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