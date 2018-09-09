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المناوي قائما بأعمال رئيس تحرير المصري اليوم بدلا من حمدي رزق
الأحد 09 سبتمبر 2018 11:01 م
عبد اللطيف المناوي
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المال - خاص
أعلن د. عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم "اليومية"، اليوم الأحد، تكليف العضو المنتدب عبداللطيف المناوي قائما بأعمال رئيس تحرير الجريدة اعتبارا من الغد.
وتقدمت إدارة الصحيفة بالشكر للكاتب حمدي رزق، رئيس تحرير الجريدة السابق متمنية له دوام التوفيق والنجاح
وكان رزق تولى رئاسة تحرير صحيفة "المصرى اليوم"، في أبريل الماضي، بديلا للكاتب الصحفي محمد السيد صالح.
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