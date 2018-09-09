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سيـــاســة
حقوق النواب يدين بيان مفوضية الأمم المتحدة
الأحد 09 سبتمبر 2018 10:59 م
البرلمان المصري 2017
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ياسمين فواز
أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي صدر اليوم وتطرق لأحكام القضاء المصري في قضية فض رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد عابد أن ما جاء في البيان مرفوض جملة وتفصيلا وأن أحكام القضاء المصري تصدر باسم الشعب المصري الذي اكتوي وعان المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية، والتي أرهبت الشعب المصري من خلال تكوين ميليشيات مسلحة روعت الآمنين، وقتلت رجال الشرطة والجيش، واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هي قصاص الشعب في حكم هذه الجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة أي ليست أحكام نهائية، ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصري قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أي أهواء سياسية.
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