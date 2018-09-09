وفد من نيودلهي يروج بمصر للفرص الاستثمارية بالهند

مصر والهند

سمر السيد



بدأ وفد هندي رفيع المستوي أمس زيارة لمصر حتى 12 سبتمبر الجاري بغرض تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وعرض مميزات الاستثمار في الولاية فضلا عن التعرف علي فرص إقامة مشروعات مشتركة مع رواد أعمال مصريين .



ويتضمن الوفد 26 عضوا يضم مديرين ومسئولين تنفيذيين بقيادة إس جيه حيدر وكيل أول وزارة لشئون السياحة وإدارة المعابد والحج والصناعة والتعدين لدي حكومة جوجرات.



و عرض إس جيه حيدر، وكيل أول وزارة لشئون السياحة و إدارة المعابد والحج والصناعة والتعدين، خلال فعاليات الندوة الترويجية التي نظمتها السفارة الهندية للقاهرة مساء اليوم تحت عنوان "جوجرات نابضة بالحياة"، الفرص الاستثمارية والمزايا التي يتمتع بها مناخ الأعمال في ولاية غوجارات



وأوضح أنها تمثل 8 في المئة من الناتج المحلي الهندي و20 في المئة من صادراته .



وأشار إلى أن الولاية الهندية تعتبر مركز عالمي للمستحضرات الدوائية ورائدة في الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية علاوة علي انها وجهة سياحية و من أكثر الولايات تحضرا بالهند.



وأضاف "كما تحتل الولاية المرتبة الرابعة في الهند بالنسبة لمؤشر الصحة المنشور من قبل احد المنظمات الدولية ،لافتا الي انها تقدم الكثير من الحوافز لمناخ الاعمال وتدعم الشركات الناشئة".



وأشار إلى اجتماع القمة العالمية لجوجرات النابضة بالحياة المقرر انعقاده في الفترة من 18 إلى 20 يناير المقبل، متطلعا إلي زيارة الكثير من المسؤولين المصريين لحضور القمة .



ومن المقرر أن يعقب ندوة اليوم جلسات اجتماع ثنائية بين رجال الاعمال المصريين والهنود.



يشار إلى أنه من المتوقع أن يزور الوفد الهندي عدد من الوزراء المصريين ويعقد مناقشات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علاوة علي زيارة مدينة الاسكندرية لإجراء مقابلات هناك.







