برلماني: محاولات بالوفد لرأب الصدع بين بهاء أبوشقة ومحمد فؤاد

حزب الوفد

ياسمين فواز



قال المهندس أحمد السجيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتصالات حاليا على مستوى عالٍ في حزب الوفد، لرأب الصدع بين الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية، والمستشار بهاء أبوشقة.



وأكد أن طبيعة حزب الوفد، تعلي من تقبل جميع الآراء، مشددًا أنه سيكون هناك حل أكيد للأزمة الموجودة حاليا، ولن يسمح بتطور الأمر إلى مرحلة خطيرة.



وكان حزب الوفد، أعلن تجميد عضوية النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، ورئيس لجنته العامة بالجيزة، على خليفة مقال كتبه فؤاد، انتقد فيه بعض تصرفات رئيس الحزب.