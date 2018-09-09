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أول تعليق للرياض على فيديو إفطار مصري وسعودية: على المقيمين مراعاة التقاليد
الأحد 09 سبتمبر 2018 10:19 م
إفطار مصري مع سعودية يتسبب في وقفه عن العمل
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إفطار مصري مع سعودية يتسبب في وقفه عن العمل
حسين رجب
دعت النيابة السعودية، اليوم الأحد، المقيمن إلى مراعاة تقاليد المجتمع السعودي، بعد ساعات من جدل حول فيديو إفطار مصري وسعودية.
وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، يجب على المقيمين في المملكة الإلتزام بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره".
وجاء ذلك التنويه القضائي السعودي، بعد ساعات من إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، ضبط وافد مصري يدعي بهاء ظهر في مقطع فيديو مع فتاة سعودية، أثناء تناول الطعام بمقره عملهما في فندق بمحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانياً على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.
وقال إنه تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من العامل المصري، الذي نفي خلال الفيديو أن يكون هناك أي إساءة للفتاة أو تجرأ على أي قيم.
فيما تصدر هاشتاج "#مصري_يفطر_مع_سعوديه المرتبة الأولى بـ"تويتر"، بين مؤيد ومعارض للواقعة.
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