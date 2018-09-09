برلماني: تطاول البعض على صورة مبارك انفلات غير مقبول

حسني مبارك

ياسمين فواز



انتقد النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تطاول رواد التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الخاصة على صورة متداولة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، معتبرًا ذلك انفلاتًا غير مقبول.



وقال الشهاوي في بيان صحفي له، إنه ‏من القبح توجيه السباب لأي شخص وبصفه خاصة إذا كان هذا الشخص تخطى التسعين من العمر أى كان موقفك السياسى أو حتى الشخصى.



وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، "أنه لا دينيا ولا أخلاقيا ولا سياسيا ولا حتى إنسانيًا يكون السباب نوعًا من التعبير عن الرأي، لكننى اعتبره نوعا من التجاوز والانفلات غير المقبول".



وسيطرت صورة متداولة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على حديث العديد من المستخدمين عبر موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، حيث بدت على ملامحه كبر السن وزيادة في الوزن، وكانت تجلس إلى جواره إحدى السيدات واستفزت الصورة العديد من النشطاء.