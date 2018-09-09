محافظ الإسكندرية: تجهيز المعدات الثقيلة لبرنامج الأزمات والكوارث

عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

مها يونس



قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه تم تجهيز المعدات الثقيلة من قبل كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، والذي تم إعداده لتنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد حمدى مجاهد رئيس شعبة التدريب التعبوي، والعميد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية للأزمات، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وشدد قنصوة على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بضرورة توفير كل المعدات لمجابهة أي أزمة ووضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل وقت وقوع الأزمات، وتدريب العاملين بالأحياء للتعامل مع الأزمات، ما يقلل من نسبة الأضرار الناجمة عن أي حادث، مؤكدا أن أي أزمة تمر يجب أن نتعلم منها شيء جديد يساعد على تعزيز وتقوية قدراتنا على المواجهة، مشيرا إلى أن وضع البرنامج الهدف منه التقليل من مضاعفات أي أزمة وهذا ما نفعله الآن من خلال تدريب الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات، وهذا ما يساعد على تجاوزها.



وأكد المحافظ أن من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع الأزمة هي الاستجابة السريعة والتحرك الفوري خلال الأزمة، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بالمحافظات المجاورة في حالة الاحتياج أمر مهم، كما أن التضامن الاجتماعي له دور مهم لاستيعاب الأسر المتضررة.

