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استثمار
مجلس الأعمال المصري الهندي: استثمارات نيودلهي بالسوق المحلي تزداد
الأحد 09 سبتمبر 2018 09:37 م
صورة مصر والهند
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علم مصر والهند
سمر السيد
قال خالد أبو المكارم ،رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، إن مصر لديها تاريخ من العلاقات التاريخية الوثيقة مع الهند، مشيرا إلي أن هناك الكثير من نقاط التعاون المشتركة بين البلدين في المستقبل.
جاء ذلك في كلمته بفعاليات الندوة التي نظمتها السفارة الهندية لدي القاهرة مساء اليوم بمناسبة زيارة وفد هندي رفيع المستوي لمصر في الفترة من 8 إلي 12 سبتمبر.
وأكد أن الزيارة السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي للهند، أسهمت في جذب العديد من الشركات للعمل في مصر .
ولفت إلى أن الهند تعتبر من أكثر الشركاء التجاريين دعما لمصر.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا مذهلا منذ عام 2017، وسجل زيادة مقارنة مع العام السابق عليه 2016.
ولفت إلى أن هناك 6 معاهدات تجارية بين البلدين
وأشار إلى أن هناك 60 شركة هندية تعمل في السوق المحلية، لافتا إلى أن حجم استثماراتها في زيادة .
وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات المصرية العاملة في الهند والتي يبلغ حجمها نحو 60 مليون دولار.
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