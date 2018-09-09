معرض فني فوتوغرافي بالساقية.. الثلاثاء

ساقية الصاوي

رحاب صبحى



تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى، يوم الثلاثاء القادم، فى السادسة مساءً، المعرض الفني الثالث لجروب "هيا نتعلم فن التصوير الفوتوغرافي على الفيسبوك" كما يضم المعرض ما يقرب من ٥٠٠ عارض من مجتمع لهواة التصوير ويضم أكثر من ٩٠ ألف عضو.



ومؤسس الجروب هو المصور بولس إسحق ويطلق على هذا الحدث اسم (الفرح) أو فرح الفوتوغرافيا وهذا لما يسببه هذا المعرض من حالة سعادة بالغة بين العارضين خاصة الهواة بسبب إتاحة الفرصة لعرض أعمالهم في حدث كبير، وغالبًا ما يكون هو المعرض الأول في رحلتهم الفنية، وما يميز هذا الحدث هو التفاوت الكبير في مستوى العارضين ومع ذلك يقف كل عارض بجوار صورته بمنتهى الفخر والسعادة كما يتيح فرصة للتواصل بين أعضاء الجروب الذين قد يأتون من خلفيات متفاوته ثقافيًا وسياسيًا، لكنهم يجتمعون بمنتهى الود والحب على شيء راقي وهو التصوير الفوتوغرافي علمًا وفنًا.

