فندق أرماني دبي.. عندما تتحكم التكنولوجيا في سلوك العميل‎

فندق أرماني دبي

محمود جمال:



بمجرد أن تتاطأ قدمك إحدى ناطحات السحاب التى يفصلها عن مبنى برج خليفة – أطول قمة فى العالم ممر طويل يستغرق 10 دقائق سيرا على الأقدام، وتنتهى من إجراءات تسجيل البيانات واستلام مفتاح الغرفة فى فندق أرمانى دبى.



تضع حقائبك جنبا فى محاولة لاكتشاف ملامح الغرفة التى ستقطنها لعدة ساعات أو بضعة أيام، فمن المثير للاستغراب هو توافر شاشة تلفزيون دون وجود ريموت كنترول خاص به، والتحكم فى درجات إضاءة الغرفة دون أزار ملموسة، لتجد أن كل ذلك يتم عبر جهازين آيباد مزودين بمنصات للشحن طوال الوقت، فعن طريق ضغطة واحدة تستطيع تشغيل التلفاز والتنقل بين القنوات دون تدخل بشرى.



وتحتوى الشاشة الرئيسية على عدة خيارات أولها خدمة تلقى رسائل البريد الإلكترونى من إدارة الفندق، إلى جانب خدمة الترفيه، والتى تتضمن قائمة بأسماء قنوات بث القنوات الفضائية ومقاطع الموسيقى، وأسماء المطاعم الموجودة بالفندق التى تتيح خدمة وجبات الإفطار والغداء والعشاء، فضلا عن العروض الترويجية والخصومات التى يتيحها الفندق للنزلاء.



يشار إلى فندق أرمانى يتكون من 11 طابقا، تم تطويره بواسطة مصمم الأزياء العالمى "جورجيو أرمانى".

