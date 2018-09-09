CIB يطلق باقة جديدة من العروض لخدمة عملائه

CIB

أحمد الدسوقى



أعلن التجاري الدولي – مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، إطلاق باقة شاملة من العروض المصرفية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، والتي تهدف إلى دعم العملاء فيما يتعلق بالتزاماتهم الدراسية ومن ثم تحقيق أهدافهم الأكاديمية.



تشمل باقة الخدمات الجديدة مجموعة من المنتجات المتميزة بينها برامج التقسيط بدون فائدة لدفع المصروفات الدراسية وتقسيط المشتريات من منتجات Apple عند استخدام بطاقات CIB الائتمانية، كما يقدم البنك أيضًا عددًا من عروض التوفير على المستلزمات المدرسية من خلال مجموعة مختارة من أكبر المتاجر في مصر، ويمكن لعملاء CIB الاستفادة من قرض "تمويل الدراسة" لسداد المصروفات الدراسية والذي يعد أحد الحلول التمويلية المميزة ذات عائد تنافسي.



قال أحمد الشافعي -رئيس تطوير الأعمال بقطاع التجزئة المصرفية بالبنك، فى بيان إن مصرفه يعكف مع بداية العام الدراسي الجديد على توفير باقة شاملة من المنتجات والخدمات الفريدة التي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم وذلك من خلال تطبيق استراتيجية استباقية تتمحور حول العملاء وتلبية احتياجاتهم.



وأضاف الشافعي أن الباقة الجديدة تم اطلاقها بمناسبة العودة إلى المدارس من أجل دعم الأسر والأفراد للحصول على التعليم الجيد وذلك إيمانًا منا بأهمية دعم المستقبل الأكاديمي للأفراد وما له من أثار إيجابية على المجتمع.



يشار إلى أن البنك التجاري الدولي قد قام بطرح باقة من التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل التعليم سواء بالمرحلة المدرسية أو الجامعية بكبرى المؤسسات التعليمية المصرية ويتميز هذا التمويل بالعائد التنافسي وتيسير الحصول على الموافقات المطلوبة في أقل وقت. وتصل قيمة القرض إلى 200 ألف جنيه مع إمكانية السداد على فترات مرنة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى خصم 50٪ على المصروفات الإدارية.



كما يقدم البنك لحاملي بطاقات CIB الائتمانية باقة متنوعة من برامج التقسيط لسداد المصروفات الدراسية على 6 أشهر بدون فوائد إلى جانب الاستمتاع بعروض حصرية عند شراء منتجات Apple من معارض الموزعين المعتمدين من خلال برنامج "تقسيط بدون فوائد" على 12 شهر عند استخدام البطاقات الائتمانية لـ CIB بجميع فروع iShop وSwitch وTradeline Apple.

