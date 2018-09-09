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اقتصاد وأسواق
وظائف خالية.. شركات غذائية وخدمية تطلب مدير توظيف ومندوبين
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:43 م
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كتبت: دعاء حسني
أعلنت شركة إيه إم إس نمبرون والمتخصصة في التسويق والمبيعات والعلاقات العامة، عن حاجتها لمدير توظيف مقابل راتب ذكرت أنه قابل للتفاوض.
أوضحت الشركة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، أن اشتراطات الوظيفة، أن يكون المتقدم من الذكور بسن بين 31-40 سنة، وحاصل على مؤهل عالٍ، وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وبرامج مايكروسوفت أوفيس، بسنوات خبرة بين 3-5 سنوات خبره في مجال التوظيف، ويفضل أن يكون من قاطني العجمي.
فيما ذكرت، شركة دانون، عن حاجتها لـ8 من مندوبي مبيعات للعمل بمقر الشركة في 15 مايو، وذكرت أن من اشتراطات الوظيفة أن يكون ذكر، سنه بين 21-27 سنة، وحاصل على مؤهل عالٍ، ويتمتع بسنة خبرة في مجال المبيعات، ولم تشترط إجادة للغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلي.
كما أعلنت شركة ناسيتا للخدمات، عن حاجتها لـ15 موظفا، للعمل كمندوب توزيع بمصر الجديدة والرحاب، وذكرت أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة، أن يكون ذكر عمره بين 20-35 سنة، حاصل على مؤهل متوسط كثانوية فنية نظام 3 سنوات، ولم تشترط سنوات خبرة أو إجادة للغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلي، مقابل راتب بين 1850 و2500 جنيه، وحوافز إضافية.
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