EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
قناة السويس تسجل رقما قياسيا جديدا
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:34 م
زيادة عبور السفن بقناة السويس لـ 50 سفينة يوميًا خلال يونيو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
هيئة قناة السويس تدعم مياه بورسعيد بتكلفة 56 مليون جنيه
زيادة عبور السفن بقناة السويس لـ 50 سفينة يوميًا خلال يونيو
نادية سلام
صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال اليوم الأحد وأمس السبت، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة.
وأوضح أنه تم عبور 127 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 8.7 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 63 بحمولات 4.4 مليون طن، فيما عبرت 64 من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 4.3 مليون طن.
كما شهدت القناة خلال اليوم وأمس عبور 18 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة .
وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة AMAHIT التي ترفع علم مالطا، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة 200 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات الضخمة ANAIVIV CSM التي ترفع علم ليبريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة 202 ألف طن في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا .
وأكد الفريق مميش جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة في صناعة النقل البحري وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة .
وشدد رئيس الهيئة على أن معدلات الإنجاز في مشروع التنمية بمنطقة القناة تسير بخطى ثابتة ومتسارعة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة التي تعد عامل الجذب الرئيسي للاستثمارات في المنطقة الاقتصادية للقناة لاستغلال حجم البضائغ الضخم المارعبرها سنوياً بتطبيق ثقافة القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، والتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع اللوجيستي من خلال ستة موانيء ومناطق صناعية ولوجيستية وهو ما ستجني ثماره الأجيال الحالية والمستقبلية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا