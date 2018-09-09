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سيـــاســة
مستقبل وطن يتقدم بمذكرة بشأن شبكة الطرق القديمة
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:34 م
حزب مستقبل وطن
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حزب مستقبل وطن
ياسمين فواز
كشف النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن إعداد الحزب مذكرة كاملة بخصوص الكباري والطرق المتهالكة وتقديمها للحكومة لمساعدتها في أعمال اللجنة التي كلف الرئيس بتشكيلها لمراجعة شبكة الطرق القديمة.
وأكد ان محافظات الصعيد أصبحت من أهم محاور التنمية والنهوض في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن الصعيد يشهد نقلة حضارية غير مسبوقة ستساهم في تعزيز المشروع الوطني للبلاد الذي يستهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وأوضح رشاد، في بيان لـ"مستقبل وطن" الأحد، أن افتتاح الرئيس اليوم مشروع الطريق الدائري الإقليمي وعددا من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري بتكلفة 7.9 مليار جنيه، أشعر المصريين بالفخر.
وأكد رئيس الحزب، أن حجم المشروعات التي افتتحت في الصعيد على مدار الـ5 سنوات الماضية تعكس حجم اهتمام السيسي بالصعيد وثقته في الكنوز التي تحملها هذه البقعة الخصبة ككونها من أهم المناطق الخصبة الجاذبة للاستثمار، وتقضي على عهود من التهميش أهدرت الكثير من قيمة هذه المنطقة الاستثمارية، قائلا: "ما تم إنجازه بالصعيد خلال الفترات الماضية لم يتحقق في عشرات الأعوام الماضية".
وأشار رئيس الحزب إلى أن البنية التحتية من أهم المحاور التي يرتكز عليها جذب الاستثمارات فكلما تمتعت الدول ببنية تحتية قوية وشبكة طرق ومرافق ذات جودة وكفاءة زاد حجم الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن ذلك كان من أكبر التحديات التي خاضتها الدولة وحققت بها نجاحات كبيرة للغاية.
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