14 تاجرا يتنافسون على شعبة اتصالات الإسكندرية‎

الهواتف الذكية

المال– خاص



تتنافس قائمة برنامج العطاء والخبرة على انتخابات شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة تجارة الإسكندرية، يوم 19 سبتمبر الحالى المقبل لمدة 4 سنوات تنتهى فى 2022.



وبحسب برنامج القائمة التى تتألف من 14 تاجرا من تجار عروس البحر المتوسط، من بينهم طارق عيد مدير قطاع الإسكندرية بشركة "إم تاتش" للهواتف فإن أعضاءها يستهدفون تأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة أجهزة المحمول وإكسسواراتها وتوزيع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، بالإضافة إلى رفع هامش ربحية التاجر من 2 إلى 5% من أسعار بيع كروت شحن المحمول.



كما تسعى أيضا إلى العمل على تعويض التجار عن متأخرات شركات المحمول الثلاث، وكذلك الحد من انتشار ظاهرة حرق أسعار الهواتف بين التجار، فضلا عن وضع قواعد تنظيمية تلتزم بها مباحث المصنفات والجهات الرقابية عن شن حملات، بالإضافة إلى تنمية مهارات التجار البيعية عبر عقد دورات تعليمية لصيانة الأجهزة تحت إشراف مدربين متخصصين فى هذا المجال، بالتزامن مع إقامة مؤتمرات بين التجار والضرائب والمؤسسات الاخرى لحل مشكلات التجار.



إلى جانب مساعدة التجار على الاشتراك بمنظومة تأمين صحى، وإنشاء صندوق زمالة لتجار المحافظة ضد الحوادث وحالات الوفاة والكوارث.