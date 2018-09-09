البورصات العربية.. دبي تقود الصعود وهبوط القاهرة والدوحة

البورصات العربية 55

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة بقيادة دبى والرياض وهبط مؤشرا بورصتى القاهرة والدوحة فقط بينما استقر مؤشر سوق مال أبوظبى العام بدون تغيير عند حوالى 4918 نقطة.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبى العام كسب حوالى 0.6 % ليتجاوز 2843 نقطة مع صعود سعر سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 4.4% ليسجل أفضل أداء في البورصة بعد أن ارتفع 10% الأسبوع الماضي بعد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 370.7 مليون سهم بسعر 0.42 درهم للسهم.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليصل إلى حوالى 7729 نقطة مع صعود سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 0.3 % ليسجل أكبر حجم تداول في البورصة، يليه سهم بنك الإنماء الذي ارتفع سعره 0.6 %.



وزاد أيضا سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 1.7 % بفضل استقرار أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي عندما أغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 33 سنتا لتزداد إلى 76.83 دولار للبرميل.



ولكن سعر سهم شركة نماء للكيماويات هبط 0.5 % بعد أن قالت الشركة إنها ستوقف الإنتاج في بعض وحداتها لفترات تتراوح بين 7 أيام و15 يوما لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.4 % ليسجل حوالى 5325 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5 % ليزداد إلى حوالى 4454 نقطة بينما تقدم مؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليستقر عند حوالى 1344 نقطة.



وخسر بورصة الدوحة حوالى 0.6 % لينزل إلى أقل من 9770 نقطة بينما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة بنسبة أقل بلغت حوالى 0.4 % ليستقر عند حوالى 15750 نقطة.



