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سيـــاســة
تخفيف الحكم على اللبنانية منى المذبوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:17 م
منى المذبوح
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النيابة تحقق مع منى المذبوح بتهمة إهانة الشعب المصري
منى المذبوح
خالد بدر الدين
أعلنت، اليوم الأحد، مصادر قضائية إن محكمة استئنافية قررت خفض عقوبة الفتاة اللبنانية التي أدينت في يوليو الماضى ببث شائعات، ونشر محتوى خادش للحياء، والتعدي على الأديان، إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلا من الحكم السابق بالسجن لثماني سنوات.
وذكرت وكالة رويترز إن النيابة العامة أجالت السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو الماضى بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك قالت إنه تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي، ثم قضت في يوليو الماضى محكمة جنح حي مصر الجديدة بالقاهرة بسجنها لثماني سنوات.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة أعلى، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
واستغرق المقطع المصور الذي بثته المذبوح على فيسبوك عشر دقائق وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.
وسبت منى سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب. وسبت الصوم أيضا وكانت الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.
وقال مصدر إنها أدينت بثلاثة اتهامات هي ”بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان“.
وكانت منى المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من أحد المحامين بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.
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