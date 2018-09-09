تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع رجال أعمال الإسكندرية

وزيرة التضامن غادة والي

- إطلاق حملة "شرايين الحياة" لجمع تبرعات للنهوض بالخدمات بالمناطق الريفية



معتز محمود



حملت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي رسالة من رئاسة الجمهورية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية بشأن تحسين البنية التحتية للريف وتوفير الرعاية الصحية.



وأكد المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعية اليوم لتوصيل رسالة عن اهتمام الرئاسة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحسين البيئة للريف.



وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة أنه سيتم العمل على إطلاق حملة تحت مسمى "شرايين الحياة" وستكون تحت مظلة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وستكون مختصة بجمع التبرعات من الشركات والبنوك بنظام الشراكة المجتمعية.



وأوضح صبرى أن وحدة مواطنة الشركات التابعة للجمعية يمكن أن تكون عنصر مساعد فى هذه الحملة، لافتا إلى أن الوحدة تم إطلاقها منذ عامين وتضم 53 شركة ونسعى ليصل عدد الشركات المنضمة إليها لنحو 200 شركة.



وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أنه تم الاتفاق مع الوزيرة على جمع معلومات عن الحصر الذى تم للمناطق الريفية المحرومة من الصرف أو مياه الشرب والبيوت التى بلا أسقف ليتم المساهمة فى تطوير تلك المناطق عبر حملة شرايين الحياة.



وأوضح صبرى أنه تم الاتفاق أيضًا على الحصول على بيانات الشباب التى يبلغ أعمارها سن 18 سنة، والذى يتوقف عنده الطفل على الحصول على معاش تكافل وكرامة، لربطه بمراكز التأهيل الفنى، لافتا إلى أنه سيتم البدأ بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

