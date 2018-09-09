EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
تفاصيل لقاء وزيرة التضامن مع رجال أعمال الإسكندرية
الأحد 09 سبتمبر 2018 08:06 م
وزيرة التضامن غادة والي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أعمال الإسكندرية تستضيف وزيرة التضامن.. غدًا
فيديو| وزيرة التضامن: استثمار أموال التأمينات في الطروحات متوقف على العوائد
وزيرة التضامن الاجتماعى: تفعيل شروط الحصول على الدعم النقدى أواخر 2018
وزيرة التضامن لـ"المال": مديونية الصحف القومية للتأمينات تتجاوز المليار جنيه
وزيرة التضامن غادة والي
- إطلاق حملة "شرايين الحياة" لجمع تبرعات للنهوض بالخدمات بالمناطق الريفية
معتز محمود
حملت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي رسالة من رئاسة الجمهورية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية بشأن تحسين البنية التحتية للريف وتوفير الرعاية الصحية.
وأكد المهندس محمد صبري رئيس مجلس ادارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعية اليوم لتوصيل رسالة عن اهتمام الرئاسة بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتحسين البيئة للريف.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة أنه سيتم العمل على إطلاق حملة تحت مسمى "شرايين الحياة" وستكون تحت مظلة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وستكون مختصة بجمع التبرعات من الشركات والبنوك بنظام الشراكة المجتمعية.
وأوضح صبرى أن وحدة مواطنة الشركات التابعة للجمعية يمكن أن تكون عنصر مساعد فى هذه الحملة، لافتا إلى أن الوحدة تم إطلاقها منذ عامين وتضم 53 شركة ونسعى ليصل عدد الشركات المنضمة إليها لنحو 200 شركة.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إلى أنه تم الاتفاق مع الوزيرة على جمع معلومات عن الحصر الذى تم للمناطق الريفية المحرومة من الصرف أو مياه الشرب والبيوت التى بلا أسقف ليتم المساهمة فى تطوير تلك المناطق عبر حملة شرايين الحياة.
وأوضح صبرى أنه تم الاتفاق أيضًا على الحصول على بيانات الشباب التى يبلغ أعمارها سن 18 سنة، والذى يتوقف عنده الطفل على الحصول على معاش تكافل وكرامة، لربطه بمراكز التأهيل الفنى، لافتا إلى أنه سيتم البدأ بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا